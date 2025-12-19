به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، رئیس جهاد دانشگاهی استان بوشهر با اشاره به برگزاری آزمون استخدامی سرایداری وزارت آموزش و پرورش همزمان با سراسر کشور در بوشهر گفت: از این تعداد متقاضیان ۵۳۰ نفر خانم و ۴۹۵ نفر آقا بودند.
علی احمدی زاده افزود: در کنار داوطلبان آزاد، داوطلبان دارای سهمیه (مانند جانبازان بالای ۷۰ درصد) نیز حضور داشتند.
رئیس جهاد دانشگاهی استان بوشهر درباره روند اعلام نتایج توضیح داد: پیشبینی میکنیم حدود یک ماه آینده نتایج اولیه به صورت کتبی و رسمی به وزارت آموزش و پرورش اعلام شود.
احمدی زاده بیان داشت: ۱۸۳ نفر در این آزمون مورد پذیرش وزارت آموزش و پرورش قرار میگیرند.
وی اظهار کرد: امیدواریم فرآیند مصاحبه و جذب نهایی تا یک ماه آینده انجام شود تا پذیرفتهشدگان نهایی بتوانند تا پایان سال یا حداکثر اوایل سال آینده کار خود را آغاز کنند.
رئیس جهاد دانشگاهی استان بوشهر با بیان اینکه این سومین آزمون استخدامی در آذرماه سال جاری است که توسط این نهاد برگزار میشود، افزود: هفتههای قبل، آزمونهای کادر اداری قوه قضاییه و بانک شهر را داشتیم و در هفتههای آینده نیز آزمون استخدامی بانک کشاورزی را برگزار خواهیم کرد.
وی با اشاره به نقش محوری جهاد دانشگاهی در این حوزه گفت: از ابتدای سال تاکنون، جهاد دانشگاهی متولی برگزاری ۹۵ درصد از آزمونهای استخدامی ملی و استانی بوده است و برگزاری این آزمونها، از جمله آزمون فراگیر دستگاههای اجرایی، ظرفیت مناسبی برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز دولت فراهم میکند.
احمدی زاده از برنامهریزی برای برگزاری چند آزمون دیگر تا پایان سال خبر داد و گفت: برنامهریزی برای برگزاری دو یا سه آزمون در حوزه دستگاههای اجرایی مانند کمیته امداد در دستور کار است. همچنین در صورت نهایی شدن هماهنگیها با سازمان امور اداری و استخدامی کشور، احتمال برگزاری آزمونهای دیگری نیز تا پایان سال وجود دارد.
وی در پایان تصریح کرد: این فرصتهای استخدامی، ظرفیت بسیار خوبی برای اشتغال فارغالتحصیلان دانشگاهی در بخش دولتی، دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی فراهم میکند.