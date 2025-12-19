آماده‌باش کامل دستگاه‌های اجرایی عنبرآباد در پی هشدار بارندگی شدید

جلسه مدیریت بحران شهرستان عنبرآباد عصر امروز به ریاست همت بلوچی فرماندار شهرستان و با حضور معاونان فرماندار، بخشداران، شهرداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد