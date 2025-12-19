پخش زنده
جلسه مدیریت بحران شهرستان عنبرآباد عصر امروز به ریاست همت بلوچی فرماندار شهرستان و با حضور معاونان فرماندار، بخشداران، شهرداران و مدیران دستگاههای اجرایی برگزار شد
به گزارش خبرگزا ری صدا سیمای مرکز کرمان فرماندار عنبرآباد با اشاره به هشدارهای هواشناسی مبنی بر بارش شدید باران طی امروز و فردا از آمادهباش کامل تمامی دستگاهها تا روز شنبه خبر داد و بر حضور میدانی مدیران و کارکنان در مناطق تحت مسئولیت خود تأکید کرد.*
وی ضمن قدردانی از تلاشهای شبانهروزی اعضای مدیریت بحران طی روزهای گذشته خواستار هماهنگی کامل دستگاهها پرهیز از موازیکاری و ارائه گزارش عملکرد اقدامات انجامشده در دو روز اخیر بارندگی شد.*
وی گفت:تمامی مدیران و کارکنان مربوطه باید در سطح شهرستان حضور داشته باشند
همچنین بررسی وضعیت سیلبندهای شهرستان و پیگیری مطالعات مرتبط از سوی دستگاههای مسئول در دستور کار قرار گرفت.*