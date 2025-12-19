شماری از اعضای خانواده‌های زندانیان هواداران فلسطین، وکلایشان و چهره‌های سیاسی حامی حقوق فلسطینیان در نشستی در لندن اعلام کردند، نظام انگلیس از دولت، وزیران، نمایندگان مجلس، احزاب سیاسی و حتی رسانه‌های این کشور به اعتصاب غذای هشت نفر از هواداران فلسطین که با وضعیت وخیم جسمانی در زندان‌های انگلیس به سر می‌برند، توجه نمی‌کنند در حالیکه سلامت آنان به شدت در خطر است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از لندن، با هدف روشنگری و اعتراض به وضعیت جسمانی افرادی که در مخالفت با نسل کشی اسراییل و فعالیت شرکت‌های جنگ افزار سازی رژیم صهیونیستی در انگلیس به زندان افکنده شدند و اکنون در اعتراض به بلاتکلیفی و شرایط بد زندان دست به اعتصاب غذا زده‌اند، نشستی در لندن برگزار شد.

خانم "الا مولزدیل" (Ella Moulsdale)، از اعضای یکی از زندانیان سیاسی که در زندان دست به اعتصاب غذا زده‌اند در این نشست می‌گوید: " امروز چهل و هفتیمن روز اعتصاب غذای خواهرم است و ما نمی‌دانیم که او کجاست، و آیا زنده است یا خیر.

او می‌افزاید: خواهر ۲۱ ساله‌ام برای آزادی مردم فلسطین اکنون جانش در خطر است او بیش از یک سال است که در زندانی بسیار امنیتی نگهداری می‌شود، خواهرم می‌گوید تنها خواسته اش این است که مردم فلسطین هم زنده بمانند و زندگی کنند.

وکلای طرفداران فلسطین که در انگلیس به زندان افکنده شدند می‌گویند، دولت انگلیس که شماری از آنان را به مدت یک سال، بدون محاکمه و تعیین تکلیف زندانی کرده است، گفته برخی از این افراد سال آینده و برخی دیگر دو سال دیگر تعیین تکلیف و محاکمه خواهند شد.

"دنیل کوپر" (Daniel Cooper)، از موسسه حقوق عمران خان و شرکا (Imran Khan & Partners):" که وکالت این زندانیان را برعهده گرفته است می‌گوید: ما چند هفته پیش به وزیر کشور، معاون نخست وزیر و وزیر دادگستری، نامه نوشتیم و هشدار دادیم در پی اعتصاب غذا، وزن زندانیان اعتصابی به سرعت کم شده، شماری از آنان دیگر حتی توان راه رفتن ندارند و جانشان در خطر است، اما نه تنها به درخواست ما برای ملاقات با مقامات دولتی توجهی نشده است بلکه علت رد این درخواست هم اعلام نمی‌شود.

نمایندگان مستقل مجلس و چهره‌های سیاسی حامی حقوق فلسطینیان نیز در این نشست، با انتقاد از بی تفاوتی و تعلل دولت انگلیس، رسانه‌ها و سیاستمداران در این باره، نگرانی خود را از مرگ احتمالی هواداران فلسطین در زندان اعلام کردند.

جرمی کوربین نماینده مستقل مجلس انگلیس و چهره مشهور حامی حقوق فلسطینیان در این کشور در این نشست می‌گوید:" در این ۴۷ روز که هواداران فلسطین در زندان، به اعتصاب غذا دست زده‌اند، اکثر رسانه‌های انگلیس به این موضوع نپرداخته‌اند. وزارت کشور و وزارت دادگستری، به درخواست گفت‌و‌گو با وکلای این زندانیان یا خانواده‌های آنان، بی توجه‌اند.

یکی از دو رهبر حزب تازه تاسیس شما در انگلیس می‌افزاید: دیروز هم نخست وزیر، در مجلس، به پرسش من در این باره پاسخ مناسب نداد، جرم این زندانیان این است که با نسل کشی اسرائیل در فلسطین، مخالفند.

جان مک دانل نماینده مجلس انگلیس نیز در این نشست با ابراز نگرانی از وضعیت سلامتی حامیان فلسطین که در زندان دست به اعتصاب غذا زده‌اند می‌گوید:" ۵۱ نماینده در نامه‌ای از دولت خواسته‌اند به وضعیت این زندانیان اعتصابی رسیدگی کند و وزیر دادگستری موظف است به این موضوع رسیدگی کند و ما این موضوع را پیگیری می‌کنیم. "

پس از این که دولت انگلیس، گروه مخالف رژیم اسراییل در این کشور، با نام "فلسطین اکشن " را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد، به نوشته ایندیپندنت میزان بازداشت متهمان به فعالیت‌های تروریستی ۶۶۰ درصد بیشتر شد.

صد‌ها نفر از هواداران این سازمان، فقط به علت این که پلاکاردی در دست دارند که بر روی آن نوشته شده است:" من با نسل کشی مخالفم، من از گروه "فلسطین اکشن" حمایت می‌کنم"، به اتهام حمایت از یک سازمان تروریستی، دستگیر می‌شوند" و به تازگی استفاده از واژه «انتفاضه» نیز ممنوع شده و چندین نفر به همین علت دستگیر شدند، اما هنگام انتقال به بازداشتگاه پلیس نیز فریاد حمایتشان از فلسطین بلند بود.

بر اساس گزارش‌های رسمی منتشر شده در انگلیس در ماه‌های اخیر بیش از دو هزار نفر از حامیان حقوق فلسطینیان و مخالفان نسل کشی اسراییل، به دست پلیس انگلیس بازداشت و برای مجازات روانه دادگاه‌ها شدند.