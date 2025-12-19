به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سردار سرتیپ پاسدر مجتبی فدا در آیین گردهمایی پیشکسوتان بسیج فرماندهان پایگاه‌ها، حوزه‌ها و ناحیه مقاومت شهرستان خمینی‌شهر گفت: حضرت امام(ره) بسیج را بنیان نهادند تا نظام اسلامی در برابر تهدیدها و چالش‌ها بیمه شود و و رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز همواره بر تقویت و تداوم فرهنگ بسیجی تأکید داشته‌اند .

وی ادامه داد:بسیج دارای دو بعد سازمانی و غیرسازمانی است، بعد سازمانی آن شامل پایگاه‌ها، حوزه‌ها، نواحی مقاومت و گردان‌هاست، اما بعد غیرسازمانی بسیج، عقبه عظیم مردمی انقلاب را تشکیل می‌دهد که در عرصه‌های مختلف علمی، فرهنگی، اقتصادی، رسانه‌ای و اجتماعی نقش‌آفرینی می‌کنند.

فدا افزود :بسیج تنها یک سازمان یا تشکیلات اداری نیست بلکه یک فرهنگ، تفکر و جریان زنده مردمی است، بسیج شجره طیبه انقلاب اسلامی و ستون اصلی اقتدار جمهوری اسلامی ایران بوده و در همه مقاطع حساس، رمز شکست دشمنان این ملت به شمار می‌رود.

وی افزود:بسیج از ابتدای انقلاب در برقراری امنیت، مقابله با گروهک‌ها، در دفاع مقدس، سازندگی، محرومیت‌زدایی، مقابله با جنگ نرم، حوادث غیرمترقبه مانند سیل و زلزله و همچنین در بحران کرونا حضوری مؤثر، میدانی و تعیین‌کننده داشته است .

فرمانده سپاه حضرت صاحب‌الزمان (عج) عنوان کرد: همان‌گونه که در دفاع مقدس آمریکا طراح اصلی جنگ و صدام مجری آن بود، در جنگ دوازده‌روزه نیز آمریکا عامل اصلی و رژیم صهیونیستی مجری توطئه بود، اما نتیجه چیزی جز تقویت انسجام ملی و نمایش اقتدار جمهوری اسلامی ایران نبود.

فدا تأکید کرد: امروز مهم‌ترین وظیفه نیروهای انقلابی، نخبگان، مسئولان و فعالان رسانه‌ای، تبیین واقعیت‌ها، بیان دستاوردهای انقلاب اسلامی و جنگ دوازده‌روزه، تقویت امید اجتماعی، افزایش تاب‌آوری مردم و حرکت در مسیر رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی است، فرهنگ بسیجی همچنان نسخه شفابخش انقلاب اسلامی است.