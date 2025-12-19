پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، عسکرزاده گفت: جاده کنجکوه–دره منشاد هماکنون باز است، اما به دلیل بارش برف، سرمای شدید هوا و یخزدگی مسیر، بهویژه در محدوده منشاد، تردد با مخاطره و سختی همراه است.
وی افزود: از شهروندان درخواست میشود با احتیاط کامل تردد کرده و پیش از ساعت ۱۷ امروز روستاها را ترک کنند.
فرماندار مهریز با اشاره به اینکه تردد در این مسیر صرفاً با زنجیر چرخ امکانپذیر است، گفت: شهروندان از سفرهای غیرضروری و حضور صرفاً برای مشاهده برف خودداری کنند.
وی همچنین افزود: مسیر پس از پاسگاه میانکوه از ساعت ۱۷ امروز بهطور کامل مسدود خواهد شد و شهروندان باید از رفتن به ییلاقات بهطور جدی پرهیز کنند.
رئیس ستاد مدیریت بحران شهرستان مهریز در پایان از افرادی که قصد سفر به منشاد را دارند خواست زمان سفر و تردد خود را به روزهای آینده موکول کنند.