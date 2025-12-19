به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سید سعید شاهرخی در بازدید از چند طرح عمرانی خرم آباد از پیشرفت چشمگیر این طرح‌ها خبرداد و گفت: احداث کمربند شرقی، برج امید (ساختمان استانداری) و ورزشگاه بین‌المللی لرآرنا با تأمین کامل اعتبار و همکاری دستگاه‌های اجرایی، نقش حیاتی در توسعه شهری و ارتقای زیرساخت‌های استان خواهند داشت.

وی ادامه داد: کمربند شرقی خرم‌آباد یکی از طرح‌های حیاتی و راهبردی این شهر است که با همکاری شهرداری، شورای اسلامی شهر، دانشگاه آزاد و سایر مالکان مسیر آغاز شده و امروز پیشرفت قابل توجهی دارد.

استاندار افزود: این کمربندی به موازات تنها ورودی فعلی شهر، یک مسیر ۴۵ متری جدید ایجاد خواهد کرد که علاوه بر کاهش ترافیک مرکز شهر، دسترسی شمال و شرق خرم‌آباد را تسهیل می‌کند و از نظر پدافندی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد.

شاهرخی در ادامه به طرح برج امید یا ساختمان استانداری اشاره کرد و گفت: این طرح با تأمین کامل اعتبار از طریق خرید اوراق و اعتبارات دولتی، توسط پیمانکار در دو شیفت کاری در حال اجرا است که امیدواریم با توجه به شرایط آب و هوایی، تمام طبقات و مجموعه ساختمان به‌طور کامل تکمیل و افتتاح شود.

وی همچنین درباره ورزشگاه بین‌المللی لرآرنا افزود: این طرح به باشگاه خیبر واگذار شده و تمام مراحل قانونی آن انجام شده که خوشبختانه با سرعت در حال تکمیل است و امیدواریم با حمایت‌های لازم، فصل آینده شاهد بهره‌برداری از این ورزشگاه استاندارد باشیم.

شهردار خرم آباد هم در ادامه این بازدید از بهره‌برداری کمربند شرقی خرم آباد ۱۵ اسفندماه امسال خبر داد و گفت: برای اجرای این طرح ۲۵ میلیارد تومان هزینه شده است.