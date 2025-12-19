به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ با پیگیری مدیرکل دامپزشکی مازندران و در جریان سفر هیئت اقتصادی استان به ریاست استاندار مازندران به ازبکستان، توافقاتی برای تسهیل صدور رجیستری با هزینه کمتر و توسعه صادرات پایدار آبزیان و خاویار ایران، به‌ویژه محصولات شرکت‌های مازندرانی، حاصل شد.

در دیدار مدیرکل دامپزشکی مازندران با مسئولان دامپزشکی ازبکستان و با حضور نمایندگان شرکت‌های آبزی‌پروری استان، بر ضرورت ایجاد صادرات پایدار میان دو کشور تأکید شد.

آقاپورکاظمی مدیرکل دامپزشکی مازندران در این نشست گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده، مقامات دامپزشکی ازبکستان با صدور رجیستری ویژه شرکت‌های مازندرانی با هزینه کمتر موافقت کردند.

وی افزود: پس از تکمیل فرم‌های درخواستی و ارائه مستندات فرآیند تولید از سوی شرکت‌های ایرانی، روند نهایی ثبت‌نام و اخذ رجیستری انجام خواهد شد. همچنین تمامی محصولات صادراتی تحت نظارت مسئول فنی و با نمونه‌برداری‌های ادواری از نظر باقی‌مانده‌های دارویی و میکروبی کنترل و گواهی سلامت آنها توسط سازمان دامپزشکی صادر می‌شود.

در این دیدار، عبدالرسول بولتایف رئیس نظارت دامپزشکی ازبکستان، با استقبال از گسترش همکاری‌ها اظهار داشت: توانمندی ایران در تولید دانش و به‌کارگیری آن در حوزه تولیدات دامی و کشاورزی، کیفیت محصولات را تضمین می‌کند و آمادگی داریم همکاری در زمینه واردات آبزیان و خاویار از ایران را توسعه دهیم.

بر اساس این گزارش، مقرر شد مستندات مورد نیاز از طریق سازمان دامپزشکی کشور مبادله و فرآیند ثبت‌نام شرکت‌های ایرانی در بازار ازبکستان تکمیل شود؛ اقدامی که می‌تواند زمینه‌ساز حضور پایدار تولیدکنندگان مازندرانی در بازارهای منطقه‌ای باشد.