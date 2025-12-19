به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل؛ آیت‌الله عاملی نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه اردبیل، در خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به وضع بحرانی غزه گفت: جنایت‌ها در این منطقه به اوج رسیده و هم‌زمان گرسنگی، سرما، بیماری و تخریب کامل بیمارستان‌ها جان مردم، به‌ویژه کودکان و یتیمان را می‌گیرد.

وی با بیان اینکه ناله یتیم موجب غضب الهی ست، از سکوت حکام اسلامی در برابر این جنایت‌ها انتقاد کرد و همراهی برخی از آنان با رژیم صهیونیستی را مغایر با تعالیم دینی دانست.

امام جمعه اردبیل با استناد به آیات قرآن، اتکای برخی دولت‌های اسلامی به قدرت‌های غربی را مصداق نفاق خواند و تأکید کرد: عزت واقعی تنها از آنِ خداست. وی همچنین برخی حوادث و فضاسازی‌های رسانه‌ایِ اخیر را تلاشی برای انحرافِ افکار عمومی از جنایاتِ غزه ارزیابی کرد و آن را نشانه‌ای از ناکامی دشمنان دانست.

آیت‌الله عاملی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره پیشرفتِ کشور، به نمونه‌هایی از دستاورد‌های جمهوری اسلامی در حوزه‌های انرژی، صنعت، فناوری‌های نوین، پزشکی و زیرساختی اشاره کرد و گفت: این پیشرفت‌ها باوجودِ شدیدترین تحریم‌ها حاصل شده و نادیده گرفتن آنها با واقعیت‌های موجود همخوانی ندارد.