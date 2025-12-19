فراخوان آزمون و مسابقه امر به معروف و نهی از منکر با هدف مهارت افزایی منتشر شد.

فراخوان آزمون و مسابقه امر به معروف و نهی از منکر در کیش

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، علاقمندان می‌توانند با روش آموزش غیر حضوری منابع آزمون را از پایگاه اطلاع رسانی علمی و آموزشی سراج اندیشه به نشانی serajnet.org دریافت و پس از مطالعه در آزمون شرکت کنند.

آزمون هفته اول بهمن هفته اول بهمن در سامانه shamiim.ir برگزار خواهد شد و نفرات برتر در ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی معرفی می‌شوند.

در پایان به نفرات برتر شامل ۱۰ کمک هزینه سفر به عتبات عالیات، ۱۰ کمک هزینه سفر به مشهد مقدس و ۱۰۰ کارت یک میلیون تومانی هدیه اهدا می‌شود.