امام جمعه کرمانشاه گفت : آماده شدن برای استقبال از ماه مبارک رجب و بهرهگیری از معنویتهای آن و صفآرایی و صفآرایی صاحبان اندیشه در برابر نبرد بزرگ تبلیغاتی از مباحث نماز آدینه در کرمانشاه بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه،آیت الله غفوری در خطبه های نماز جمعه امروز کرمانشاه با اشاره به فرارسیدن ماه رجب و ولادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام رجب را فصل معنویت برای استغفار و پاکسازی دانست که در روایات و دعاهای وارده در این ماه بر این موضوع تاکید شده است
وی تصریح کرد: ماههای مبارک رجب وشعبان مقدمهای برای آمادگی و ورود به مهمانی بزرگ خداوند در ماه مبارک رمضان است.
امام جمعه کرمانشاه در ادامه خطبهها تصریح کرد: سال نوی مسیحی هم تا چندی دیگر از راه میرسد و نیاز است پیروان آن حضرت به ستمهایی که توسط پیروان مسیح در نقاط مختلف جهان اعمال میشود اعتراض کنند.
خطیب جمعه کرمانشاه در بخش دیگری از خطبهها با اشاره به دیدار اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی با جامعه مداحان تصریح کرد: نکته مهم سخنان ایشان در این دیدار نبرد نبرد بزرگ تبلیغاتی و رسانهای دشمن علیه نظام جمهوری اسلامی و جبهه مقاومت است.
آیت الله غفوری افزود:اگر دشمن در این جنگ رسانهای تبلیغاتی ذهن و باورها را تسخیر کند آن وقت تسخیر زیرساختها و سرزمینها با کمترین هزینه فراهم خواهد شد.
وی تصریح کرد: همه اقشار به ویژه آنانی که سخن گاه رسانه و قلم را در اختیار دارند باید در برابر نبرد رسانهای و تبلیغاتی دشمن صفآرایی کنند.