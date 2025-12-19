پخش زنده
امروز: -
به مناسبت شب یلدا، انجمن حمایت از زندانیان قم ۱۸۰۰ بسته میوه تهیه وبین خانواده زندانیان تحت پوشش این انجمن توزیع کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان قم، یبا اشاره به اینکه برنامه تهیه میوه برای زندانیان ۶ ساله میشود که با هدف ایجاد شادی و همدلی در این شب سنتی ایرانی به خانوادهها برگزار می شود گفت: امسال نیز برای ۱۸۰۰ خانواده زندانیان تحت پوشش انجمن بستههای میوه شامل ۵ کیلو انار و ۵ کیلو پرتقال تهیه شد و به این خانوادهها اهدا شد.
سلمان پورمندافزود:برای تهیه این بستهها یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.