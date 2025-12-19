پخش زنده
امروز: -
تصویب بسته ۱۱ میلیارد دلاری آمریکا برای فروش تسلیحات به تایوان با واکنش قاطع چین مواجه شده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن، چین هرگونه فروش اسلحه به جدایی طلبان تایوان را عبور از خط قرمزهای خود اعلام کرده است.
سنای آمریکا با اکثریت قاطع، لایحه هزینههای عظیم ۹۰۱ میلیارد دلاری وزارت جنگ را تصویب کرد. بودجهای که در ردیف هزینههای آن صراحتا از مقابله با چین و روسیه نام برده شده است. اما آنچه واکنش پکن را درپی داشته، تصویب کمک ۱۱ میلیارد دلاری به تایوان برای خرید تسلیحات است. تایوان پس از جنگهای داخلی درسال ۱۹۴۹ بصورت مجزا اداره میشود. با این حال چین این جزیره را بخشی از خاک خود میداند و هرگونه حمایت از جدایی طلبان تایوان را نقض حاکمیت ملی چین بحساب میآورد.
گو جیاکا ن، سخنگوی وزارت امور خارجه درهمین رابطه گفت: "ایالات متحده آشکارا برنامهای برای فروش بسته عظیم سلاحهای پیشرفته به تایوان اعلام کرده که حاکمیت، امنیت و تمامیت ارضی چین را به شدت تضعیف میکند، چین با قاطعیت مخالف و به شدت این اقدام را محکوم میکند.
با این حال پنتاگون اعلام کرده فروش تسلیحات پیشنهادی به تایوان شامل سامانههای موشکی، پهپادهای انفجاری و موشکهای ضد تانک است. تسلیحاتی که بیشترین کاربردشان در جنگهای نامتقارن است و چین، آن را ارسال پیامی اشتباه به جدایی طلبان تایوان میداند.
سخنگوی وزارت دفاع چین، سرهنگ ارشد جیانگ بن معتقد است: هر تلاشی برای مهار چین باسوء استفاده از موضوع تایوان بیهوده است. طرف آمریکایی باید به طور جدی به اصل یک چین واحد پایبند باشد و از ارسال پیامهای اشتباه به نیروهای جدایی طلب تایوان دست بردارد.
واکنش پکن به حمایت تسلیحاتی آمریکا از تایوان به این هشدارها ختم نشده است. برخی رسانهها از افزایش تحرکات نظامی چین در آبهای حوالی تایوان خبر میدهند. رویترز به نقل از منابع خود شمار کشتیهای نیروی دریایی و گارد ساحلی چین در آبهای حوالی جیزره تایوان را بیش از ۱۰۰ کشتی تخمین زده است. برخی رسانهها هم اخباری از عبور ناو هواپیما بر فورجیان چین از تنگه تایوان منتشر کردهاند.
چن بینوا، سخنگوی دفتر امور تایوان در شورای دولتی چین هم گفته، اگر نیروهای جدایی طلب "استقلال تایوان" جرات عبور از خط قرمز را داشته باشند، با پاسخ قاطع مواجه خواهند شد. مسئله تایوان در هسته منافع اصلی چین قرار دارد و اولین خط قرمز ماست. اقدام آمریکا در فروش گسترده سلاح به منطقه تایوان بی شرمانه و عبور از خط قرمزهاست.
با این حال به نظر میرسد فروش بزرگترین بسته تسلیحاتی واشنگتن به تایوان بزودی با امضاء دونالد ترامپ به قانون تبدیل شود. این درحالیست که طبق برنامه ریزیهای انجام شده، قراراست رئیس جمهور آمریکا بهار سال آینده به چین سفرکند.