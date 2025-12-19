مصر با لحنی تند بار دیگر بر حق خود در دفاع از منابع آبی تأکید کرده و هشدار داده است که امنیت آب مسئلهای حیاتی و غیرقابل مصالحه است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از قاهره، وزیر خارجه مصر، در مورد نگرانیهای مردم کشورش از فروپاشی سد بزرگ رنسانس و ناتوانی اتیوپی در مدیریت آن اظهار نظر کرد و به احتمال توسل به اقدام نظامی برای دفاع از منافع موجود کشورش اشاره کرد. پس از بنبست مذاکرات چندینساله با اتیوپی بر سر سد رنسانس، قاهره هرگونه اقدام در مورد نیل را تهدیدی موجود میداند و اعلام کرده در برابر رویکرد غیرمسئولانه اتیوپی سکوت نخواهد کرد، هرچند همچنان خواستار توافقی عادلانه میان کشورهای حوزه نیل است.