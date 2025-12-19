‌به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه، در تداوم مهر ماندگار و همدلی و همراهی خیرین نیک اندیش یکدستگاه سل کانتر ۲۰s فیلتری / Mindray به ارزش ۴۷۰ میلیون تومان از سوی خیر گرانقدر سرکار خانم دکتر فاطمه رضوان مدنی به پاسداشت زنده یادان حاج ذبیح الله رضوان مدنی و حاجیه خانم ملک ناز قمری والدین شهدای معزز حسن، حشمت و هاشم رضوان مدنی؛ به آزمایشگاه مجتمع بیمارستانی امام رضا (ع) اهداء گردید. در راستای ترویج فرهنگ مهرورزی و تکریم حس مسئولیت پذیری اجتماعی و همچنین صیانت از اموال اهدایی خیرین گرانقدر طی مراسمی با حضور معاون توسعه، رئیس مجتمع بیمارستانی امام رضا (ع)، اعضای هیات مدیره مجمع خیرین سلامت استان کرمانشاه و مدیر سازمان‌های مردم نهاد و خیرین سلامت دانشگاه، تجهیزات اهدایی پلاک گذاری و از این اقدام خیرخواهانه تقدیر بعمل آمد.

‌این اقدامات خداپسندانه ضمن تقویت حس همدلی و مشارکت مردمی بعنوان گام‌هایی ارزشمند در مسیر همبستگی اجتماعی و حمایت از سلامت عمومی جامعه میباشد.