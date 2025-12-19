پخش زنده
یکدستگاه سل کانتر 20s فیلتری / Mindray به ارزش ۴۷۰ میلیون تومان از سوی خیر گرانقدر سرکار خانم دکتر فاطمه رضوان مدنی به آزمایشگاه مجتمع بیمارستانی امام رضا(ع)اهداء گردید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه، در تداوم مهر ماندگار و همدلی و همراهی خیرین نیک اندیش یکدستگاه سل کانتر ۲۰s فیلتری / Mindray به ارزش ۴۷۰ میلیون تومان از سوی خیر گرانقدر سرکار خانم دکتر فاطمه رضوان مدنی به پاسداشت زنده یادان حاج ذبیح الله رضوان مدنی و حاجیه خانم ملک ناز قمری والدین شهدای معزز حسن، حشمت و هاشم رضوان مدنی؛ به آزمایشگاه مجتمع بیمارستانی امام رضا (ع) اهداء گردید. در راستای ترویج فرهنگ مهرورزی و تکریم حس مسئولیت پذیری اجتماعی و همچنین صیانت از اموال اهدایی خیرین گرانقدر طی مراسمی با حضور معاون توسعه، رئیس مجتمع بیمارستانی امام رضا (ع)، اعضای هیات مدیره مجمع خیرین سلامت استان کرمانشاه و مدیر سازمانهای مردم نهاد و خیرین سلامت دانشگاه، تجهیزات اهدایی پلاک گذاری و از این اقدام خیرخواهانه تقدیر بعمل آمد.
این اقدامات خداپسندانه ضمن تقویت حس همدلی و مشارکت مردمی بعنوان گامهایی ارزشمند در مسیر همبستگی اجتماعی و حمایت از سلامت عمومی جامعه میباشد.