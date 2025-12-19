پخش زنده
در نشست هماندیشی نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی با روسای بانکهای عامل این شهرستان، وضعیت پرداخت تسهیلات و مشکلات موجود در حوزه بانکی مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، علیرضا زندیان، نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به علت برگزاری این نشست اظهار داشت: این جلسه در ادامه نشست مجمع نمایندگان استان کردستان با مدیران بانکهای استان برگزار شد تا مسائل مطرحشده در مرکز استان پیگیری و در سطح شهرستان اجرایی شود.
وی با تاکید بر شرایط دشوار اقتصادی در کشور افزود: با توجه به عدم تطابق درآمدها با هزینههای زندگی، بهویژه در میان اقشار آسیبپذیر، نخستین مقصد بسیاری از خانوادهها برای رفع نیازهای مالی مراجعه به بانکها و درخواست وامهای خرد است.
زندیان در ادامه گفت: آمارها نشان میدهد دسترسی اقشار کمبرخوردار به تسهیلات بانکی محدود بوده و این نابرابری موجب تشدید فشار اقتصادی بر این گروهها و تعمیق شکاف معیشتی شده است.
نماینده مردم بیجار با اشاره به گلایههای مردمی نسبت به عملکرد بانکی شهرستان افزود: متأسفانه روند اعطای وامهای تکلیفی همچون وام مسکن، فرزندآوری و ازدواج در شهرستان با کندی و مشکلاتی روبهروست که در این نشست دلایل آن بررسی شد.
وی همچنین تاکید کرد بانکها باید از بنگاهداری پرهیز کرده و به جای آن به حمایت از کارآفرینان و سرمایهگذاران بپردازند.
زندیان گفت: «باید نگاه به سرمایهگذار مثبت شود و نقش آنها در رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال جدی گرفته شود.
نماینده مردم بیجار، انتقال حساب صنایع و معادن به بانکهای شهرستان را از مطالبات مهم مردم و مسئولان برشمرد و اظهار داشت: تفاهمنامههایی با کارخانههای گندلهسازی و آهن اسفنجی به امضا رسیده که سال آینده با بهرهبرداری از این واحدها، حسابها و گردش مالی آنان در شهرستان بیجار و استان کردستان متمرکز خواهد شد.
وی افزود: طبق این تفاهمنامه که با وزارت صنعت، معدن و تجارت و ایمیدرو به انجام رسیده، گردش مالی این دو کارخانه بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود که نقش مهمی در افزایش توان تسهیلاتدهی بانکها در شهرستان خواهد داشت.