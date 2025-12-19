به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ همزمان با روز جهانی داوطلبان، آیین نکوداشت خدمات داوطلبانه جمعیت هلال‌احمر مازندران به میزبانی شهرستان آمل برگزار و در این مراسم از ۶۲ داوطلب، خیر و حامی برگزیده این جمعیت تجلیل شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر مازندران در این مراسم گفت: بیش از ۵۰ خودروی جدید امدادی شامل آمبولانس، خودرو‌های سواری امدادی و خودرو‌های کمک‌دار وارد ناوگان حمل‌ونقل و ترابری جمعیت هلال‌احمر استان شده است.

غلامعلی فخاری اشرفی افزود: این خودرو‌ها نقش مهمی در افزایش توان امدادی و عملیاتی هلال‌احمر در زمان وقوع حوادث پیش‌بینی‌نشده دارند و تا پایان امسال نیز چند دستگاه خودروی دیگر به این ناوگان افزوده خواهد شد.

وی با اشاره به فعالیت گسترده داوطلبان در سطح استان اظهار داشت: از ابتدای امسال تاکنون، ۹۰ کاروان سلامت با حضور پزشکان، پیراپزشکان و گروه‌های درمانی و بهداشتی به روستا‌ها و مناطق دوردست مازندران اعزام و خدمات درمانی به مردم ارائه شده است.

فخاری اشرفی ادامه داد: در حوزه آموزش عمومی و تخصصی نیز دوره‌های متعددی برای نیرو‌های جدید داوطلب با حضور مدرسان مجرب استانی و ملی برگزار شده است.

مدیرعامل هلال‌احمر مازندران با تأکید بر ضرورت پایداری خدمات داوطلبانه تصریح کرد: یکی از اصول راهبردی در کمک‌های داوطلبانه، استمرار و پایداری آن است که می‌تواند ساختار جمعیت را در مسیر پیشرفت و تسهیل خدمت‌رسانی متحول کند.

وی افزود: توسعه فعالیت‌های داوطلبانه، تاب‌آوری اجتماعی را تقویت کرده و هلال‌احمر با تکیه بر شبکه گسترده داوطلبان، بدون هیچ چشمداشتی به آسیب‌دیدگان و اقشار کم‌برخوردار خدمت‌رسانی می‌کند.

فخاری اشرفی با اشاره به ویژگی‌های طبیعی و گردشگری مازندران گفت: این استان سالانه میزبان میلیون‌ها مسافر است، اما هنوز نیازمند تقویت زیرساخت‌های امدادی است و در این مسیر، نقش داوطلبان و خیرین یک راهبرد اساسی محسوب می‌شود.

در ادامه این مراسم، معاون منابع داوطلبی و خدمات اجتماعی سازمان داوطلبان نیز با تبریک روز جهانی داوطلبان گفت: داوطلبان هلال‌احمر رکن اصلی این جمعیت در خدمت‌رسانی انسان‌دوستانه هستند و به‌عنوان مهم‌ترین سرمایه اجتماعی کشور، نقشی بی‌بدیل در کاهش آسیب‌ها و ارتقای تاب‌آوری اجتماعی ایفا می‌کنند.

مسعود مثنوی افزود: بخش قابل توجهی از موفقیت‌های هلال‌احمر در حوزه‌های امدادی و اجتماعی، مرهون تلاش‌های داوطلبانی است که بدون چشمداشت مادی، در کنار مردم فعالیت می‌کنند.

در پایان این آیین، با اهدای لوح تقدیر از ۶۲ نفر از داوطلبان فعال، خیرین نیک‌اندیش و همکاران جمعیت هلال‌احمر استان مازندران تجلیل شد.