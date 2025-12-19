رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور با اشاره به تجربه میدانی خود در حوادث طبیعی غرب کشور، تأکید کرد و گفت: گروه‌های جهادی پس از سال‌ها فعالیت مستمر، امروز به نقطه‌ای رسیده‌اند که انتظار حمایت، ارتباط مستقیم و تصمیم‌سازی جدی‌تری از سوی نهاد‌های مسئول دارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، همایش استانی طلاب و دانشجویان جهادی کرمانشاه، در آستانه هفته وحدت حوزه و دانشگاه و بزرگداشت شهید آیت‌الله مفتح (ره)، با حضور سردار «محمد زهرایی» رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور و جمعی از مسئولان برگزار شد.

سردار زهرایی در نشست فعالان جهادی با اشاره به حضور چندماهه خود در مناطق زلزله‌زده کرمانشاه پس از حوادث سال ۹۶، اظهار کرد: در بازه سیل و زلزله، از سرپل‌ذهاب تا شیخ‌سلیم و ثلاث باباجانی، شاهد فعالیت گروه‌های جهادی مؤثری بودم که با وجود محدودیت‌ها، بار اصلی خدمت‌رسانی را بر دوش داشتند.

وی با اشاره به تداوم فعالیت برخی از این گروه‌ها، افزود: خوشحال‌کننده است که مجموعه‌هایی مانند «خشت‌های مهربانی» نه‌تنها متوقف نشدند، بلکه امروز نیز ردپای فعالیت و توسعه آنها قابل مشاهده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد ظرفیت جهادی در استان کرمانشاه همچنان زنده و فعال است.

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور با بیان اینکه برخی گروه‌های جهادی تخصصی، از جمله در حوزه دندانپزشکی و خدمات درمانی، عملکرد قابل قبولی داشته‌اند، تصریح کرد: مسئله اینجاست که وقتی کار جهادی به بلوغ می‌رسد، انتظار حمایت نهادی هم به‌صورت طبیعی شکل می‌گیرد؛ انتظاری که در بسیاری موارد پاسخ روشنی برای آن وجود ندارد.

وی با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد مدیریتی نسبت به گروه‌های جهادی گفت: گروه‌های مسئله‌محور و اثرگذار باید به‌صورت مشخص شناسایی و سطح‌بندی شوند و برای آنها مسیر ارتباط مستقیم و بدون واسطه تعریف شود. این گروه‌ها عملاً لوکوموتیو جریان جهادی هستند، اما همچنان در پیچ‌وخم بروکراسی گرفتارند.

سردار زهرایی با اشاره به نقش بسیج سازندگی به‌عنوان تنظیم‌گر جریان جهادی، ظهار کرد: بسیج سازندگی باید محور هماهنگی باشد، اما این به معنای آن نیست که سایر دستگاه‌ها از مسئولیت خود شانه خالی کنند. حمایت از گروه‌های جهادی نباید صرفاً در حد تقدیر و گزارش باقی بماند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به گسترش کمی گروه‌های جهادی در اقشار مختلف جامعه گفت: از دانشجویان و معلمان تا پزشکان، کشاورزان، اصناف، هنرمندان و ورزشکاران وارد این میدان شده‌اند، اما این گستردگی به‌تنهایی کافی نیست.

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور استناد به تأکید رهبر معظم انقلاب، خاطرنشان کرد: همه جوانان قرار نیست عضو گروه جهادی باشند، اما باید طعم جهادی بودن را بچشند؛ هدفی که بدون برنامه‌ریزی منسجم و عبور از اقدامات مقطعی محقق نخواهد شد.

وی با انتقاد از نگاه خدماتی صرف به فعالیت‌های جهادی، گفت: تا زمانی که مردم فقط دریافت‌کننده خدمات باشند و در حل مسائل محلی نقش فعال نداشته باشند، جریان جهادی به یک حرکت عمومی و پایدار تبدیل نمی‌شود.

سردار زهرایی در پایان، ارتباط میان دانشگاه، بسیج دانشجویی و بسیج سازندگی را ضروری دانست و تأکید کرد: اگر قرار است گفتمان جهادی در کشور نهادینه شود، باید از سطح جلسات و شعار‌ها عبور کرده و به تصمیمات اجرایی، پاسخ‌گو و قابل ارزیابی در سطح استان‌ها و مرکز منجر شود.