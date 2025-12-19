شهرستان جم با ۱۸۷ میلیمتر رکورددار بارندگی در استان بوشهر

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر با اشاره به ادامه فعالیت سامانه بارشی در استان گفت: تا ظهر پیش‌از ظهر جمعه، ایستگاه هواشناسی جم با ۱۸۷ میلیمتر، بیشترین میزان بارندگی را در استان ثبت کرده است.