بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، پیام مساعدی با اشاره به اینکه سامانه بارشی، باعث بارندگیهای بسیار خوبی در سراسر استان شده است، جزئیات میزان بارندگی در نقاط مختلف استان را از اواسط هفته تا کنون اعلام کرد.
بر اساس گزارش وی، تا پیشاز ظهر امروز جمعه ۲۸ آذر بیشترین میزان بارندگی در ایستگاه هواشناسی جم با ۱۸۷ میلیمتر به ثبت رسیده است و پس از جم، جزیره خارگ با ۱۷۲.۱ میلیمتر در رتبه دوم پربارشترین مناطق قرار دارد که نشان از شدت بارشها در جنوب استان و مناطق دریایی دارد.
مدیرکل هواشناسی استان بوشهر همچنین میزان بارش باران در کنگان را ۱۱۲.۳ میلیمتر اعلام کرد و افزود: میزان بارندگی در عسلویه حدود ۱۱۱ میلیمتر به ثبت رسیده و در دیر ۱۱۰ میلیمتر، بهرگان ۷۸ میلیمتر، گناوه ۷۲.۲ میلیمتر، دیلم ۶۶.۲ میلیمتر، بوشهر ۵۶.۳ میلیمتر، اهرم ۴۳.۳ میلیمتر، خورموج ۴۱.۶ میلیمتر و برازجان حدود ۴۰ میلیمتر ثبت شده است.
وی تصریح کرد: این آمار نشاندهنده گستردگی و شدت بارشها در همه نقاط استان بوشهر به ویژه در مناطق جنوبی بوده است.
مساعدی گفت: بر اساس نقشههای پیشبینی هواشناسی، در بیشتر شهرهای استان از جمله بوشهر، دیلم، گناوه، دیر، کنگان و عسلویه جهت وزش باد بیشتر شمال غربی تا شمال شرقی با سرعت ۱۶ تا ۴۸ کیلومتر در ساعت و در هنگام تندباد تا بیش از ۶۰ تا ۷۰ کیلومتر در ساعت ثبت شده است.
وی گفت: طبق دادههای دریایی، ارتفاع موج در سواحل استان گاهی بیش از ۳ متر پیشبینی شده است.
مدیرکل هواشناسی استان بوشهر همچنین به تغییرات دمایی اشاره و اظهار کرد: بررسیها نشان میدهد کمینه دمای امروز در اغلب مناطق استان بین ۱۱ تا ۱۷ درجه سانتیگراد و بیشینه دما بین ۱۸ تا ۲۷ درجه متغیر بوده است و فردا صبح در برخی نقاط بهویژه مناطق مرتفع و داخلی استان، مه غلیظ پدیده غالب خواهد بود.
مساعدی تأکید کرد: با توجه به دادههای ثبتشده و پیشبینیهای جدول هواشناسی، مردم، کشاورزان و دریانوردان ضمن پرهیز از ترددهای غیرضروری دریایی، هشدارهای صادر شده از سوی هواشناسی استان بوشهر را با دقت دنبال کنند.