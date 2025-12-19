مدارس و دانشگاه های اقلید به دلیل بارش سنگین برف و یخبندان فردا غیرحضوری شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛فرماندار شهرستان اقلید گفت: به دلیل بارش سنگین برف، برودت هوا و یخبندان، فعالیت مدارس و دانشگاه‌های این شهرستان فردا (شنبه) غیر حضوری است.

روح‌الله مرادی افزود: بارش برف از غروب پنجشنبه در شهرستان اقلید آغاز شده و در مرکز این شهرستان ۲۵ سانتی متر برف باریده است .

وی بیان کرد: بر اساس پیش‌بینی‌ها، دمای هوا در ساعات مختلف شبانه‌روز به منفی ۱۰ تا منفی ۱۵ درجه خواهد رسید.

فرماندار اقلید گفت: با وجود بارش سنگین برف، گروه های امدادی و نجات در حال فعالیت هستند و هیچ یک از معابر شهری و روستایی مسدود نیست.

شهرستان اقلید در شمال فارس و در فاصله 275 کیلومتری شیراز قرار دارد.