مدارس و دانشگاه های اقلید به دلیل بارش سنگین برف و یخبندان فردا غیرحضوری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛فرماندار شهرستان اقلید گفت: به دلیل بارش سنگین برف، برودت هوا و یخبندان، فعالیت مدارس و دانشگاههای این شهرستان فردا (شنبه) غیر حضوری است.
روحالله مرادی افزود: بارش برف از غروب پنجشنبه در شهرستان اقلید آغاز شده و در مرکز این شهرستان ۲۵ سانتی متر برف باریده است .
وی بیان کرد: بر اساس پیشبینیها، دمای هوا در ساعات مختلف شبانهروز به منفی ۱۰ تا منفی ۱۵ درجه خواهد رسید.
فرماندار اقلید گفت: با وجود بارش سنگین برف، گروه های امدادی و نجات در حال فعالیت هستند و هیچ یک از معابر شهری و روستایی مسدود نیست.
شهرستان اقلید در شمال فارس و در فاصله 275 کیلومتری شیراز قرار دارد.