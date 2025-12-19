به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اسکندر مومنی، وزیر کشور، درباره اقدامات انجام شده در مواجهه با بارش‌های شدید اخیر در کشور توضیح داد و گفت: «با توجه به پیش‌بینی سامانه‌های بارشی شدید، ستاد مدیریت بحران در کشور و استان‌های هدف از قبل تشکیل شد و هماهنگی، همکاری و همدلی دستگاه‌های اجرایی و امدادی و مردم، باعث شد خسارت‌ها به حداقل ممکن برسد.

وی با بیان اینکه پیشگیری و اطلاع‌رسانی مهم‌ترین مولفه در مدیریت بحران است، افزود: مرخصی‌ها لغو شد تا دستگاه های امدادی آمادگی لازم را داشته باشند و در مناطق پرخطر تمهیدات لازم اتخاذ گردید و همه دستگاه های امداد رسان پای کار بودند. اطلاع‌رسانی از طریق صدا و سیما و سایر رسانه‌ها انجام شد و همکاری مردم موجب کاهش خسارت‌ها شد.»

وزیر کشور درباره اقدامات امدادی گفت: «در مناطق دارای آبگرفتگی، نیروهای امدادی به سرعت حاضر شدند. محدودیت‌های پروازی اعمال شد و اولویت اصلی حفظ جان مردم بود. برآورد خسارت‌های مالی فردا انجام خواهد شد و تامین مالی می شود.»

مومنی تأکید کرد: «تا فردا این شرایط وجود دارد. مردم عزیز باید از تردد غیرضروری خودداری کنند. عبور از وسط سیلاب‌ها، فیلم‌برداری و تماشا کردن می‌تواند خطرناک باشد. رعایت نکات ایمنی اهمیت بالایی دارد.»

وی با اشاره به وضعیت آب و هوا افزود: «در چهارو پنج استان جنوبی ذخایر پشت سدها به خوبی تأمین شده و بارش‌ها نعمتی برای کشور است، اما در ارتفاعات به صورت برف بوده و دمای هوا کاهش شدیدی یافته است. روزهای آینده نیز دما کاهش خواهد یافت.»

وزیر کشور با اشاره به مدیریت مصرف انرژی گفت: «همه باید مصرف سوخت و گرمایش را مدیریت کنند با همکاری مردم و آمادگی دستگاه‌ها موجب می‌شود از این شرایط عبور کنیم.»