به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در آستانه شب یلدا و در زمینه توسعه برنامه‌های حمایتی و بهبود وضعیت معیشتی خانواده‌های نیازمند به همت خیرین و ارگان‌های حمایتی تعداد ۵۰۰ بسته کمک معیشتی بین خانواده‌های تحت پوشش انجمن حمایت از زندانیان اردبیل توزیع شد.

جلال آفاقی دادستان مرکز استان اردبیل با قدردانی از همت خیرین ارزش هر بسته معیشتی را بالغ بر چهارمیلیون تومان عنوان کرد.

دادستان مرکز استان اردبیل افزود: از ابتدای سال جاری با کمک خیرین انجمن حمایت زندانیان تعداد ۸۰ زندانی نیازمند آزاد و به آغوش خانواده خود بازگشته‌اند.

در حاشیه این مراسم و در محل امامزاده سید صدرالدین(ع) دادستان اردبیل به درخواست‌های تعدادی از مراجعین و خانواده‌های زندانیان پاسخ گفت.

در این برنامه خیر خواهانه مدیران کل زندان، کمیته امداد، اوقاف و امور خیریه و جمعی از سایر مسئولان و خیرین حضور داشتند.