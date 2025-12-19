پخش زنده
بارش های پراکنده تا ظهر فردا در نواحی کوهستانی گلستان و از بعد از ظهر فردا گسترش بارش ها دراستان پیش بینی می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ کارشناس هواشناسی استان پیش بینی کرد: با حاکمیت جریانات شمالی در نواحی کوهپایه ای استان تا ظهر فردا بارش های پراکنده خواهد بود.
ملیحه معقولی افزود: بارش ها در ارتفاعات و نواحی سرد سیر به صورت برف خواهد بود.
وی پیش بینی کرد: از بعد از ظهر فردا با تقویت سامانه نا پایدار بر گستره بارش ها افزوده خواهد شد.
معقولی آسمان استان را در روز یک شنبه غالبا ابری همراه با بارش باران و در نواحی کوهستانی و سرد سیر بارش برف پیش بینی کرد.
بر اساس این پیش بینی هوای سرد تا صبح دوشنبه در استان ماندگار است.