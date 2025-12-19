به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، فرماندار صومعه سرا در جلسه شورای کشاورزی این شهرستان با اعلام اینکه استاندار گیلان دستور ترک تشریفات را مبنی بر لایروبی آببندان‌ها صادر کرده‌اند تاکید کرد: ما هم معطل تشریفات اداری نمی‌شویم و ۷۰ درصد از ۲۲۰ پهنه آب بندان این شهرستان به مساحت ۷۵۰ هکتار را براساس اولویت لایروبی می‌کنیم.

حمید رضائی با بیان اینکه فقط یک ماه فرصت برای لایروبی آب بندان‌ها باقی مانده است از بخشداران و دهیاران خواست آب بندان‌های روستا‌ها را برای لایروبی معرفی کنند تا

پیمانکار برای اجرای طرح تعیین شود.

وی ترمیم شکستگی‌های سردهنه ها، لایروبی انهار و زهکش‌ها و شخم زمستانه را مهم‌ترین اصل مدیریت در منابع آبی دانست و گفت: باید از همین الان نواقص شناسایی و اشکالات موانع آبیاری کشاورزی برطرف شود.