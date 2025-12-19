به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ معاون منابع داوطلبی و خدمات اجتماعی سازمان داوطلبان جمعیت هلال‌احمر کشور گفت: در حال حاضر بیش از ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از اقشار مختلف مردم عضو بخش‌های مختلف جمعیت هلال‌احمر در سراسر کشور هستند. معاون منابع داوطلبی و خدمات اجتماعی سازمان داوطلبان جمعیت هلال‌احمر کشور گفت: در حال حاضر بیش از ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از اقشار مختلف مردم عضو بخش‌های مختلف جمعیت هلال‌احمر در سراسر کشور هستند.

مسعود مثنوی روز جمعه در آیین تجلیل از ۶۲ نفر از داوطلبان فعال، خیرین نیک‌اندیش و پرسنل جمعیت هلال‌احمر مازندران که به میزبانی هلال‌احمر آمل برگزار شد، افزود: از این تعداد، بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از افراد بالای ۳۵ سال عضو داوطلبان جمعیت هلال‌احمر هستند.

وی با بیان اینکه داوطلبان بازوان توانمند جمعیت هلال‌احمر در همه عرصه‌ها و بخش‌های مختلف خدمت‌رسانی به مردم به شمار می‌آیند، گفت: داوطلبان هلال‌احمر رکن اصلی این جمعیت در خدمت‌رسانی انسان‌دوستانه هستند و به عنوان مهم‌ترین سرمایه اجتماعی کشور نقش‌آفرینی می‌کنند.

معاون منابع داوطلبی و خدمات اجتماعی سازمان داوطلبان جمعیت هلال‌احمر کشور تصریح کرد: داوطلبان با روحیه فداکاری و خدمت بی‌منت، نقش بی‌بدیلی در کاهش سختی‌ها و آسیب‌ها و ارتقای تاب‌آوری اجتماعی دارند و بخش قابل توجهی از موفقیت‌های هلال‌احمر در حوزه‌های امدادی و اجتماعی مرهون تلاش‌های شبانه‌روزی آنان است.

مثنوی با قدردانی از عملکرد داوطلبان و خیرین مازندران گفت: این استان در عرصه‌های مختلف خدمت‌رسانی، به‌ویژه در شرایط بحرانی و فعالیت‌های اجتماعی، حضوری فعال و اثرگذار داشته و می‌تواند الگویی برای سایر استان‌های کشور باشد.

نماینده مردم شهرستان آمل در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم گفت: اعضای جمعیت هلال‌احمر از افراد فداکار و دلسوزی هستند که در همه حوادث، جنگ‌ها و بحران‌هایی که جان انسان‌ها را تهدید می‌کند، بی‌منت پای کار خدمت‌رسانی می‌آیند.

رضا حاجی‌پور افزود: در زمان حادثه، چشم خسارت‌دیدگان به داوطلبان و امدادگرانی است که از جان خود گذشته و هدفی جز نجات جان انسان‌ها ندارند و فارغ از تعصبات دینی و قومی، در مسیر انجام وظیفه انسانی و الهی خود گام برمی‌دارند.