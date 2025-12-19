۳.۵ میلیون ایرانی عضو جمعیت هلالاحمر هستند
معاون منابع داوطلبی و خدمات اجتماعی جمعیت هلالاحمر کشور گفت: در حال حاضر بیش از ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر عضو بخشهای مختلف این جمعیت در سراسر کشور هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛
مسعود مثنوی روز جمعه در آیین تجلیل از ۶۲ نفر از داوطلبان فعال، خیرین نیکاندیش و پرسنل جمعیت هلالاحمر مازندران که به میزبانی هلالاحمر آمل برگزار شد، افزود: از این تعداد، بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از افراد بالای ۳۵ سال عضو داوطلبان جمعیت هلالاحمر هستند.
وی با بیان اینکه داوطلبان بازوان توانمند جمعیت هلالاحمر در همه عرصهها و بخشهای مختلف خدمترسانی به مردم به شمار میآیند، گفت: داوطلبان هلالاحمر رکن اصلی این جمعیت در خدمترسانی انساندوستانه هستند و به عنوان مهمترین سرمایه اجتماعی کشور نقشآفرینی میکنند.
معاون منابع داوطلبی و خدمات اجتماعی سازمان داوطلبان جمعیت هلالاحمر کشور تصریح کرد: داوطلبان با روحیه فداکاری و خدمت بیمنت، نقش بیبدیلی در کاهش سختیها و آسیبها و ارتقای تابآوری اجتماعی دارند و بخش قابل توجهی از موفقیتهای هلالاحمر در حوزههای امدادی و اجتماعی مرهون تلاشهای شبانهروزی آنان است.
مثنوی با قدردانی از عملکرد داوطلبان و خیرین مازندران گفت: این استان در عرصههای مختلف خدمترسانی، بهویژه در شرایط بحرانی و فعالیتهای اجتماعی، حضوری فعال و اثرگذار داشته و میتواند الگویی برای سایر استانهای کشور باشد.
نماینده مردم شهرستان آمل در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم گفت: اعضای جمعیت هلالاحمر از افراد فداکار و دلسوزی هستند که در همه حوادث، جنگها و بحرانهایی که جان انسانها را تهدید میکند، بیمنت پای کار خدمترسانی میآیند.
رضا حاجیپور افزود: در زمان حادثه، چشم خسارتدیدگان به داوطلبان و امدادگرانی است که از جان خود گذشته و هدفی جز نجات جان انسانها ندارند و فارغ از تعصبات دینی و قومی، در مسیر انجام وظیفه انسانی و الهی خود گام برمیدارند.