در پی آغاز موج دوم بارندگیها معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، از ظهر روز پنجشنبه با حضور میدانی در محورهای بافت، سیرچ، راین و سیرجان، از نزدیک وضعیت راهها و نحوه تردد خودروها را مورد بررسی قرار داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان این بازدید با هدف ارزیابی میدانی شرایط جوی، میزان آمادگی دستگاههای اجرایی و روند ارائه خدمات در محورهای مواصلاتی استان انجام شد.
سیدمصطفی آیتاللهی موسوی با اشاره به شدت بارندگیها و شرایط خاص برخی محورهای کوهستانی، ضمن تقدیر و تشکر از تلاشهای شبانهروزی جمعیت هلالاحمر، ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای، پلیس راه و سایر دستگاههای اجرایی مرتبط، بر لزوم آمادگی کامل و هماهنگی مستمر دستگاهها تأکید کرد.
وی همچنین از مردم خواست با توجه به شرایط جوی، از سفرهای غیرضروری پرهیز کرده و در صورت ضرورت تردد، نسبت به همراه داشتن و استفاده از زنجیر چرخ و رعایت کامل نکات ایمنی اقدام کنند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار در پایان گفت: همراهی مردم و رعایت توصیههای ایمنی، نقش مؤثری در کاهش حوادث و عبور ایمن از شرایط جوی پیشرو دارد.