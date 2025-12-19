خبرنگاران صدا و سیما سالیان قبل، مردم را به همدلی و سر زدن به خانه سالمندان در شب‌های یلدا دعوت می‌کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شب یلدا، یا همان شب چله، یکی از کهن‌ترین جشن‌های ایرانیان است که ریشه در تاریخ و فرهنگ غنی این سرزمین دارد. این شب به عنوان طولانی‌ترین شب سال، فرصتی برای گرد هم آمدن خانواده‌ها، گرامیداشت گرمای محبت در دل سرما، و آغاز روزهای بلندتر است. شب یلدا تنها یک جشن نیست؛ بلکه مجموعه‌ای از آداب و رسوم دلنشین است که نسل به نسل منتقل شده و روحیه جمع‌گرایی و همبستگی را تقویت می‌کند.

