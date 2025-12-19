به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در پایان رای گیری سومین دوره انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک ۱۵ عضو منتخب ورزشکاران حائز شرایط این کمیسیون به شرح زیر مشخص شدند.

۱- رحمان عموزاد کشتی آزاد

۲- امین میرزازاده کشتی فرنگی

۳- میلاد وزیری تیراندازی با کمان

۴- محمد رضا گرایی کشتی فرنگی

۵- علی پاکدامن شمشیر بازی

۶- حسن تفتیان دوومیدانی

۷- سجاد گنج‌زاده کاراته

۸- فاضل اتراچال کبدی

۹- فرزانه فصیحی دوومیدانی

۱۰- آرین سلیمی تکواندو

۱۱- ناهید کیانی تکواندو

۱۲- نجمه خدمتی تیراندازی

۱۳- امیرمهدی زاده کاراته

۱۴- نگین آلتونی کاراته

۱۵- دانیال ساوه شمشکی اسکی

اعضای علی البدل به ترتیب

زهرا کریمی کبدی

علی داوودی وزنه برداری

مهدی جلوه والیبال

هانیه رستمیان تیراندازی

مهران برخورداری تکواندو

انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک با حضور ۳۰ نامزد از ساعت ۹ تا ۱۵ امروز جمعه ۲۸ آذر به صورت حضوری و غیر حضوری (آنلاین) برگزار و تا ساعت ۱۶ نیز تمدید شد.