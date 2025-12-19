مدیرکل صمت آذربایجان شرقی گفت: امسال با بیش از ۳۱ هزار بازرسی انجام شده از واحد‌های تولیدی، توزیعی و خدماتی ۹۸.۶ درصد برنامه‌های نظارتی در استان محقق شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، صابر پرنیان اظهار کرد: با هدف تحقق سیاست‌های تنظیم بازار و صیانت از حقوق عامه، در این مدت ۲۷ هزار و ۵۸۱ گزارش مردمی و سیستمی به این معاونت رسیده است که در پی آن بازرسان به انجام بازرسی‌های میدانی اقدام کرده‌اند.

وی افزود: از مجموع بازرسی‌های انجام‌ شده، چهار هزار و ۲۴۷ فقره پرونده تخلف به ارزش بیش از ۲ هزار و ۶۱۵ میلیارد ریال تشکیل و برای رسیدگی به اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان ارسال شده است.

وی ادامه داد: طبق اهداف از قبل پیش بینی شده، با توجه به فعالیت ۸۰ بازرس فعال ۳۲ هزار بازرسی در بازه زمانی یادشده پیش‌بینی شده بود که ۹۸.۶ درصد از این برنامه محقق شده و نسبت تشکیل پرونده به بازرسی نیز ۱۳ درصد ثبت شده است.

پرنیان گفت: در حوزه گشتهای مشترک با دستگاه‌های نظارتی و اجرایی، در هشت ماهه امسال یک هزار و ۷۹۷ فقره گشت مشترک برگزار شده که منجر به تشکیل همین تعداد پرونده به ارزش بیش از یک هزار و ۴۱ میلیارد ریال شده است.

در بخش مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه نیز با انجام یک هزار و هشت مورد بازرسی، تعداد ۱۲۶ پرونده قاچاق به ارزش بیش از ۶۶۴ میلیارد ریال تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.

پرنیان با تأکید بر ضرورت تشدید نظارت بر واحد‌های صنفی توزیعی و خدماتی در ایام پایانی سال گفت: با توجه به افزایش تقاضا در روز‌های منتهی به شب عید، نظارت بر بازار به‌ویژه در خصوص اقلام پرمصرف خانوار با حساسیت و جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.

وی با اشاره به لزوم تغییر در رویه‌های بازرسی افزود: در همکاری با اتاق اصناف، ایستگاه‌های بازرسی در شهر تبریز و شهرستان‌ها ایجاد می‌شود تا فرآیند نظارت‌ها هدفمندتر و اثربخش‌تر شود.

مدیرکل صمت آذربایجان‌شرقی اظهار کرد: میدان فعالیت برای تعداد محدودی از اصناف‌نما‌ها تنگ خواهد شد و اجازه نخواهیم داد عده‌ای سودجو با تخلف، آبروی اصناف متعهد و منصف را خدشه‌دار کنند.

پرنیان تشکیل اکیپ‌های مشترک بازرسی را اقدامی مؤثر در کنترل بازار دانست و گفت: این رویکرد با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های مرتبط، نقش مهمی در پیشگیری و برخورد با تخلفات صنفی خواهد داشت.

مدیرکل صمت آذربایجان شرقی همچنین خاطرنشان کرد: همزمان با اقدامات نظارتی، فراهم‌سازی بستر صدور آسان، سریع و روان پروانه کسب توسط دستگاه‌های متولی و دخیل در فرآیند صدور مجوز نیز ضروری است تا ضمن ساماندهی بازار، از فعالیت واحد‌های قانونمند حمایت شود.