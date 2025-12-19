به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مبارکه گفت: ظهر امروز در پی تماس یکی از شهروندان با سامانه ۱۲۵ مبنی بر برخورد یک دستگاه پژو ۲۰۷در بزرگراه کنارگذر غرب، حدفاصل مبارکه- زرین شهر واحد‌های امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

مجید کریمی با بیان اینکه در این حادثه یکی از سر نشینان خودرو در دم جان باخت و دو نفر دیگر نیز مصدوم شدند، افزود: وضعیت عمومی یکی از مصدومان وخیم است.

وی گفت: سرعت بالای خودرو و لغزندگی جاده علت این حادثه گزارش شده است.