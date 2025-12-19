پخش زنده
با توجه به بارش برف، کاهش دما و پیشگیری از وقوع حوادث؛ مدارس، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی برخی از استانها فردا (شنبه ۲۹ آذر) غیرحضوری شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، به دلیل شرایط جوی نامساعد و اپیدمی آنفولانزا ، استانداری ها و ستادهای مدیریت بحران استانها تصمیم گرفتند ، مدارس و دانشگاههای برخی از مناطق کشور فردا (شنبه 29 آذر) تعطیل شوند.
بر اساس مصوبات ستاد مدیریت بحران استان اصفهان و با توجه به بارش برف ، کاهش دما و پیشگیری از وقوع حوادث مدارس، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی اصفهان فردا غیرحضوری است.
رئیس روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان از لغو همه امتحانات داخلی نوبت اول دانشآموزان استان اصفهان در روز شنبه ۲۹ آذر خبر داد.
مدیرکل مدیریت بحران چهارمحال و بختیاری نیز اعلام کرد: همه مدارس، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان چهارمحال و بختیاری فردا شنبه ۲۹ آذر بهصورت غیرحضوری برگزار میشود و مهدهای کودک و مراکز پیشدبستانی تعطیل خواهند بود.
در اطلاعیه استانداری همدان آمده است ؛ در پی کاهش محسوس دما، بارش پراکنده و افزایش احتمال یخزدگی و لغزندگی معابر شهری و جادهای، تمامی مقاطع تحصیلی شامل مهدهای کودک، مدارس و دانشگاههای استان همدان در روزهای شنبه و یکشنبه ۲۹ و ۳۰ آذر بهصورت غیرحضوری برگزار میشود.
فرماندار تربت جام اعلام کرد: فعالیت آموزشی همه مدارس شهرستان تربت جام در نوبت صبح فردا شنبه ۲۹ آذر غیرحضوری شد.
بر اساس اعلام ادارهکل آموزش و پرورش استان مرکزی فعالیت مدارس ابتدایی شهرستان خمین، فردا شنبه غیرحضوری شد.
رئیس اداره اطلاعرسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش خراسان رضوی: بر اساس گزارشهای هواشناسی و تصمیمات اتخاذشده در ستاد مدیریت بحران ، با توجه به کاهش شدید دما، بارش برف و احتمال بروز مخاطرات تردد، فعالیت آموزشی همه مقاطع تحصیلی مدارس خراسان رضوی در روز شنبه ۲۹ آذر به صورت غیرحضوری انجام خواهد شد.
