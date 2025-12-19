پخش زنده
نماینده ولیفقیه در استان گفت: دشمنان را با ایمان و تغییر در آرایش نظامی و تبلیغاتی به شکست و ذلت خواهیم کشاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ آیت الله دری در خطبههای نماز عبادی سیاسی جمعه اراک با اشاره به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب درباره اهمیت بازنگری در آرایش نظامی و تبلیغاتی گفت: نیروهای مسلح کشور اعم از سپاه، ارتش، پدافند و مراکز تحقیقاتی در کنار یکدیگر آماده دفاع همهجانبه هستند و هرگونه تعرض دشمن با پاسخ قاطع مواجه خواهد شد.
امام جمعه اراک با بیان این که دشمن به دنبال ضربه زدن به ملت ایران است و از توطئه و شگردهای مختلف در زمینه اقتصادی و ایجاد تحریم استفاده میکند، اما ملت ایران با اتکا به خداوند و آموزههای اهل بیت (ع) و آمادگی همهجانبه پیروز خواهد شد.
آیت الله دری با اشاره به ۲۷ آذر، سالروز شهادت مفتح و روز وحدت حوزه و دانشگاه، گفت: باید با الگو گرفتن از بزرگان، قلههای دانش را در زمینه علوم انسانی و اسلامی فتح کنیم.
خطیب جمعه با بیان این که سه ماه بزرگ و با برکت را در پیش داریم، بر لزوم کسب آمادگی برای بهره برداری هر چه بیشتر از برکات ماههای رجب، شعبان و رمضان تاکید کرد و افزود: در ماه رجب، ولادت امام محمدباقر (ع)، شهادت امام هادی (ع)، میلاد امیرالمومنین علی (ع) و روزهای اعتکاف را در پیش داریم.
آیت الله دری با توجه به شرایط اقتصادی، مردم و مسئولان باید قناعت کردن را سرلوحه زندگی خود قرار دهند تا بتوان از همه مشکلات عبور کرد، زیرا قناعت و علم، ۲ سرمایهای هستند که هرگز پایان نمییابند و باید در همه عرصهها مورد توجه قرار گیرند.
نماینده ولیّفقیه در استان در بخش دیگر خطبهها با اشاره به جایگاه والای زن و مادر در فرهنگ اسلامی گفت: مادران، بزرگترین سرمایههای جامعه اسلامی هستند و قرآن کریم در آیه ۳۵ سوره احزاب، مقام زن و مرد مؤمن را در کنار یکدیگر بیان کرده است. بنا بر این، اسلام، عزت و حرمت زن را تضمین کرده است.موفقیتهای ورزشی جوانان در مسابقات بینالمللی و پیشرفت در فناوریهای نوین از جمله هوش مصنوعی و تکنولوژیهای نوین از جمله موضوعاتی بود که در خطبههای نمازجمعه به آن اشاره شد.