به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ آیت الله دری در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه اراک با اشاره به رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب درباره اهمیت بازنگری در آرایش نظامی و تبلیغاتی گفت: نیرو‌های مسلح کشور اعم از سپاه، ارتش، پدافند و مراکز تحقیقاتی در کنار یکدیگر آماده دفاع همه‌جانبه هستند و هرگونه تعرض دشمن با پاسخ قاطع مواجه خواهد شد.

امام جمعه اراک با بیان این که دشمن به دنبال ضربه زدن به ملت ایران است و از توطئه و شگرد‌های مختلف در زمینه اقتصادی و ایجاد تحریم استفاده می‌کند، اما ملت ایران با اتکا به خداوند و آموزه‌های اهل بیت (ع) و آمادگی همه‌جانبه پیروز خواهد شد.

آیت الله دری با اشاره به ۲۷ آذر، سالروز شهادت مفتح و روز وحدت حوزه و دانشگاه، گفت: باید با الگو گرفتن از بزرگان، قله‌های دانش را در زمینه علوم انسانی و اسلامی فتح کنیم.

خطیب جمعه با بیان این که سه ماه بزرگ و با برکت را در پیش داریم، بر لزوم کسب آمادگی برای بهره برداری هر چه بیشتر از برکات ماه‌های رجب، شعبان و رمضان تاکید کرد و افزود: در ماه رجب، ولادت امام محمدباقر (ع)، شهادت امام هادی (ع)، میلاد امیرالمومنین علی (ع) و روز‌های اعتکاف را در پیش داریم.

آیت الله دری با توجه به شرایط اقتصادی، مردم و مسئولان باید قناعت کردن را سرلوحه زندگی خود قرار دهند تا بتوان از همه مشکلات عبور کرد، زیرا قناعت و علم، ۲ سرمایه‌ای هستند که هرگز پایان نمی‌یابند و باید در همه عرصه‌ها مورد توجه قرار گیرند.

نماینده ولی‌ّفقیه در استان در بخش دیگر خطبه‌ها با اشاره به جایگاه والای زن و مادر در فرهنگ اسلامی گفت: مادران، بزرگ‌ترین سرمایه‌های جامعه اسلامی هستند و قرآن کریم در آیه ۳۵ سوره احزاب، مقام زن و مرد مؤمن را در کنار یکدیگر بیان کرده است. بنا بر این، اسلام، عزت و حرمت زن را تضمین کرده است.موفقیت‌های ورزشی جوانان در مسابقات بین‌المللی و پیشرفت در فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی و تکنولوژی‌های نوین از جمله موضوعاتی بود که در خطبه‌های نمازجمعه به آن اشاره شد.