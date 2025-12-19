رئیس ستاد مدیریت بحران استان یزد: با توجه به پیش‌بینی لغزندگی معابر در ساعات صبح، مدارس مقاطع پیش‌دبستانی تا متوسطه اول به‌صورت غیرحضوری فعالیت خواهند داشت، اما امتحانات نهایی مقطع متوسطه دوم و فعالیت دانشگاه‌ها بدون تغییر و طبق برنامه برگزار می‌شود.

فعالیت مدارس ابتدایی و متوسطه اول یزد، فردا به‌صورت غیرحضوری

فعالیت مدارس ابتدایی و متوسطه اول یزد، فردا به‌صورت غیرحضوری

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، استاندار یزد گفت: به دنبال برگزاری نشست ستاد مدیریت بحران استان یزد با حضور تمامی دستگاه‌های عضو، از جمله نیروی انتظامی، راهور، دانشگاه علوم پزشکی، آموزش و پرورش، راه و شهرسازی و سایر نهاد‌های مرتبط، تصمیمات لازم برای مدیریت شرایط جوی اتخاذ شد.

وی ادامه داد: بر این اساس، تعطیلی یا تغییر در فعالیت دستگاه‌ها صرفاً با جمع‌بندی و تصمیم ستاد مدیریت بحران اعلام می‌شود و استانداری به‌صورت مستقل تصمیم به تعطیلی نخواهد گرفت.

استاندار یزد گفت: با توجه به گزارش‌های هواشناسی مبنی بر لغزندگی معابر در ساعات اولیه صبح، مقرر شد کلاس‌های مقاطع پیش‌دبستانی، ابتدایی و متوسطه اول به‌صورت غیرحضوری برگزار شود. در عین حال، به دلیل برگزاری امتحانات نهایی و سراسری، آزمون‌های مقطع متوسطه دوم از ساعت ۱۰ صبح به بعد طبق برنامه برگزار خواهد شد و دانشگاه‌ها نیز فعالیت عادی خود را ادامه می‌دهند.

رئیس ستاد مدیریت بحران همچنین با قدردانی از همراهی مردم، از شهروندان درخواست کرد از تردد غیرضروری به‌ویژه در مناطق ییلاقی خودداری کنند، چراکه بارش برف اخیر موجب ایجاد ترافیک سنگین در این مناطق شده و احتمال بروز مشکلات برای مسافران وجود دارد.

وی با اشاره به حضور شبانه‌روزی فرمانداران و دستگاه‌های اجرایی در شهرستان‌های ییلاقی، تأکید کرد: غیرحضوری شدن مدارس به‌منزله فرصت سفر نیست و رعایت توصیه‌ها می‌تواند از بروز حوادث و مشکلات ترافیکی جلوگیری کند.