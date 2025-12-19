پخش زنده
استاندار کرمانشاه گفت : امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند برنامهریزی نرمافزاری و طراحی روشهای خلاقانه برای ارتباط دادن اقشار مختلف جامعه، بهویژه نوجوانان و جوانان با کتاب هستیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه، استاندار کرمانشاه راهاندازی استودیو کتاب اقدامی نوآورانه و کمهزینه اما اثرگذار توصیف کرد و گفت: این طرح با حمایت سازمان برنامه و بودجه و شهرداریها میتواند نقش مهمی در ترویج کتابخوانی و تولید محتوای فرهنگی ایفا کند؛ چرا که فضای مجازی سبک مطالعه را تغییر داده و باید متناسب با این شرایط اقدام کرد.
وی با بیان اینکه کتابخانه مرکزی از اولویتهای فرهنگی استان است، افزود: مدیرکل کتابخانههای عمومی استان باید بهصورت مستمر گزارش پیشرفت پروژه را ارائه دهد و این موضوع بهعنوان یک دستور کار جدی در جلسات دنبال شود.
وی در ادامه به رویکرد مدیریت محلهمحور اشاره کرد و گفت: این رویکرد که با تدبیر رئیسجمهور و از سوی وزارت کشور در حال اجراست، بستر مناسبی برای پیگیری متمرکز فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی از جمله کتابخوانی در سطح محلات فراهم میکند.
حبیبی با تأکید بر اینکه چالش اصلی حوزه کتاب صرفاً کمبود فضاهای فیزیکی نیست، تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند برنامهریزی نرمافزاری و طراحی روشهای خلاقانه برای ارتباط دادن اقشار مختلف جامعه، بهویژه نوجوانان و جوانان با کتاب هستیم؛ چرا که فضای مجازی سبک مطالعه را تغییر داده و باید متناسب با این شرایط اقدام کرد.
وی استفاده از ظرفیت خیرین را یکی از راهکارهای مؤثر در توسعه زیرساختهای فرهنگی دانست و گفت: همانگونه که خیرین مدرسهساز نقش مهمی در توسعه فضاهای آموزشی داشتهاند، میتوان با برنامهریزی هدفمند خیرین کتاب و کتابخانهساز را نیز به میدان آورد چرا که هزینه کمتر و اثرگذاری فرهنگی بیشتری دارد.
استاندار کرمانشاه با اشاره به نقش نگاه فرهنگی مدیران اجرایی افزود: گاهی اثر یک اقدام فرهنگی از پروژههای بزرگ عمرانی و اقتصادی نیز بیشتر است و تأخیر در این حوزهها میتواند پیامدهای جبرانناپذیری داشته باشد.
وی تدابیر مدیریتی را مکمل منابع مالی دانست و خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده است که گاهی یک تصمیم و هماهنگی مدیریتی صحیح، بسیار اثربخشتر از انتظار طولانی برای تخصیص اعتبارات است.
وی بر اجرای دقیق سهم قانونی کتابخانههای عمومی از درآمد شهرداریها تأکید کرد و از تشکیل کمیتهای سهنفره برای ساماندهی، ابلاغ و نظارت بر پرداخت منظم این سهم خبر داد و افزود: تقویت تعامل میان شهرداریها و نهاد کتابخانههای عمومی، زمینهساز تأمین پایدار منابع مالی و ارتقای جایگاه فرهنگی استان خواهد بود.