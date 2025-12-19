پخش زنده
اورژانس ۱۱۵ کرمان با هشدار درباره سرمازدگی اعلام کرد: اقدام سریع و اصولی در ساعات اولیه میتواند از آسیب جدی به اندامها جلوگیری کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ، اورژانس ۱۱۵ کرمان با هشدار نسبت به خطرات سرمازدگی در روزهای سرد سال، اعلام کرد: اقدام سریع و صحیح در دو ساعت نخست پس از سرمازدگی میتواند از آسیب جدی به بافتها جلوگیری کرده و شانس نجات اندام یخزده را بهطور کامل افزایش دهد.
سرمازدگی (Frostbite) یکی از آسیبهای شایع در هوای بسیار سرد است که در صورت بیتوجهی میتواند به آسیب جدی بافتها منجر شود. اورژانس ۱۱۵ کرمان با اشاره به اهمیت اقدام سریع، علائم و اقدامات لازم را تشریح کرد.
علائم سرمازدگی (به ترتیب شدت)
🔹 سرمازدگی سطحی (Frostnip):
پوست سفید یا خاکستری ـ زرد، سرد و سفت میشود، اما هنوز نرمی خود را دارد؛ همراه با احساس سوزش و سوزنسوزن شدن.
🔹 سرمازدگی عمیق:
پوست کاملاً سفید، آبی یا خاکستری شده، بیحسی ایجاد میشود، تاول ظاهر میگردد و پس از گرم شدن، درد شدید بروز میکند.
اقدامات فوری در محل
۱️ انتقال فوری فرد به محیط گرم (داخل ساختمان یا خودرو)
۲️ خارج کردن لباسهای خیس و گرم نگه داشتن بدن با پتو
۳️ قرار دادن عضو سرمازده در آب ولرم (حدود ۴۰ درجه سانتیگراد، نه داغ) به مدت ۲۰ تا ۳۰ دقیقه
هشدار: استفاده از آب داغ ممنوع است و میتواند باعث سوختگی شود.
۴️ قرار دادن پارچه تمیز یا گاز استریل بین انگشتان دست و پا برای جلوگیری از چسبیدن آنها
۵️ بالا نگه داشتن عضو سرمازده برای کاهش تورم
۶️ مصرف ایبوپروفن یا استامینوفن برای کاهش درد و کمک به بهبود گردش خون (در صورت نداشتن منع پزشکی)
❌ اقدامات ممنوع
ماساژ دادن عضو سرمازده
قرار دادن مستقیم عضو روی بخاری، شومینه یا آب جوش
ترکاندن تاولها
سیگار کشیدن یا مصرف الکل (باعث تنگ شدن عروق میشود)
زمان طلایی درمان:
به گفته کارشناسان، اگر اندام یخزده در دو ساعت نخست بهدرستی گرم شود، شانس نجات بافتها بهطور کامل وجود دارد.
اورژانس ۱۱۵ کرمان از شهروندان خواست در صورت بروز علائم شدید یا عدم بهبود، سریعاً با اورژانس تماس بگیرند.