به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، امام جمعه لاهیجان در این مراسم با بیان اینکه بهترین عطیه الهی و بالاترین مقام معنوی هر انسانی شهادت است گفت:مردان الهی مشتاق شهادت هستند و انسان‌های مومن و مردان الهی راه شهادت را انتخاب می‌کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین سلیمانی با بیان اینکه جمهوری اسلامی اگر به قله نزدیک شده به این معنا است که خیلی از موفقعیت‌ها را بدست آورده‌ایم افزود: ما در صنعت موشکی تولیداتی داریم که حقیقتا ما را به قله نزدیک می‌کند و امروز برخی از کشور‌ها از امکانات و تجهیزات و پهپاد‌های ما الگو برداری می‌کنند.