به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل مدیریت بحران مازندران از بازگشایی راه دسترسی ۷۱ روستا در مناطق مرتفع استان در کمتر از ۸ ساعت پس از بارش سنگین برف خبر داد.

محمدی گفت: به دنبال صدور هشدار نارنجی هواشناسی و وقوع نخستین بارش قابل توجه برف در سال جاری، ارتفاع برف در برخی مناطق استان به حدود ۴۰ سانتی‌متر رسید که این شرایط موجب مسدود شدن راه دسترسی ۷۱ روستا در مناطق بالادست و ییلاقی شد.

وی افزود: با تأکید استاندار مازندران بر آمادگی و پیشگیری، جلسات ستاد مدیریت بحران استان پیش از وقوع بحران برگزار و تمامی دستگاه‌های امدادی و خدماتی در حالت آماده‌باش کامل قرار گرفتند. در همین راستا، همکاران اداره‌کل مدیریت بحران استان با هماهنگی دبیران بحران شهرستان‌ها و دریافت گزارش‌های دقیق محلی، عملیات بازگشایی مسیرها را آغاز کردند.

مدیرکل مدیریت بحران مازندران ادامه داد: نتیجه این هماهنگی‌ها و اعزام به‌موقع نیروهای عملیاتی و ماشین‌آلات راهداری، تمامی راه‌های دسترسی روستاهای دارای سکنه در کمتر از ۸ ساعت بازگشایی شد و از محبوس شدن ساکنان مناطق ییلاقی و مرتفع جلوگیری به عمل آمد.

محمدی افزود: بر اساس آخرین گزارش‌ها، راه دسترسی ۷ روستا همچنان مسدود است و نیروهای امدادی و راهداری در حال انجام عملیات برف‌روبی و نمک‌پاشی هستند که این اقدامات تا بازگشایی کامل مسیرها ادامه خواهد داشت.