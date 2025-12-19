پخش زنده
میزان بارش سامانه اخیر استان چهارمحال و بختیاری در روز های پاییزی به شرح زیر است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، میزان بارش امروز در استان چهارمحال و بختیاری به میلیمتر به شرح زیر است.
شهرکرد: ۱۵.۷ برف ۴cm
آلونی: ۱۰.۲
ارجنک: ۳۴.۳
اردل: ۳۴.۱ برف ۱۳cm
امام قیس: ۲۱.۲
ایلبگی: ۲۶.۳ برف ۱۵cm
بازفت: ۱۰.۱
بروجن: ۲۴.۶ برف ۱۶cm
بلداجی: ۱۸.۴ ارتفاع برف ۱۴cm
بن: ۵۱ ارتفاع برف ۴۳cm
جونقان: ۲۶.۷
دزک: ۳۰.۴
دشتک: ۲۳.۹
دوآب صمصامی: ۱۷.۱
دیمه: ۱۹
سامان: ۴۰.۵ برف ۳۱cm
سرخون: ۲۸.۴
سودجان: ۳۵.۵
سورشجان: ۳۲.۸
شلمزار: ۳۴.۱
فارسان: ۳۶.۷ برف ۳۲cm
فرخ شهر: ۱۱.۶ ارتفاع برف ۴cm
کوانک:۳۱.۳
کوهرنگ: ۳۳.۵ برف ۲۶cm برف کل ۴۶cm
گندمان: ۳۴.۱
لردگان: ۸.۳
لیرابی: ۲۶.۷
مال خلیفه: ۱۶.۳
هوره: ۱۹.۳