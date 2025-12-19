به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، میزان بارش امروز در استان چهارمحال و بختیاری به میلیمتر به شرح زیر است.

شهرکرد: ۱۵.۷ برف ۴cm

آلونی: ۱۰.۲

ارجنک: ۳۴.۳

اردل: ۳۴.۱ برف ۱۳cm

امام قیس: ۲۱.۲

ایلبگی: ۲۶.۳ برف ۱۵cm

بازفت: ۱۰.۱

بروجن: ۲۴.۶ برف ۱۶cm

بلداجی: ۱۸.۴ ارتفاع برف ۱۴cm

بن: ۵۱ ارتفاع برف ۴۳cm

جونقان: ۲۶.۷

دزک: ۳۰.۴

دشتک: ۲۳.۹

دوآب صمصامی: ۱۷.۱

دیمه: ۱۹

سامان: ۴۰.۵ برف ۳۱cm

سرخون: ۲۸.۴

سودجان: ۳۵.۵

سورشجان: ۳۲.۸

شلمزار: ۳۴.۱

فارسان: ۳۶.۷ برف ۳۲cm

فرخ شهر: ۱۱.۶ ارتفاع برف ۴cm

کوانک:۳۱.۳

کوهرنگ: ۳۳.۵ برف ۲۶cm برف کل ۴۶cm

گندمان: ۳۴.۱

لردگان: ۸.۳

لیرابی: ۲۶.۷

مال خلیفه: ۱۶.۳

هوره: ۱۹.۳