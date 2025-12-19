پخش زنده
امروز: -
در مراسمی از بانوان ورزشکار نمونه و مدال آور رشته های مختلف ورزشی در شهرستان هشترود تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، نماینده مردم هشترود و چاراویماق در خانه ملت در این مراسم گفت: وجود این قهرمانان ورزشکار موجب افتخار و سربلندی برای شهرمان است، لذا ما وظیفه داریم با ایجاد بستر مناسب و حمایتهای ویژه زمینه موفقیت این ورزشکاران و بروز استعداد نهفته دیگر جوانان شهرمان را فراهم کنیم.
شهسواری همچنین از تکمیل طرحهای نیمه تمام ورزشی و عمرانی و چمنهای مصنوعی در شهر و روستاهای شهرستان و همچنین تخصیص فضاهای ورزشی برای بانوان ورزشکار خبر داد و افزود: باید از ظرفیت سالنهای ورزشی برای استفاده ورزشی بانوان شهرستان بهره گرفت.