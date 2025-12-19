پخش زنده
کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست استاندار مرکزی و با حضور مدیرعامل بانک ملی ایران، نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار و جمعی از مدیران برگزار و مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ استاندار مرکزی در این جلسه گفت: مدیران باید با جدیت در تسهیل فرآیند اجرای طرحهای توسعهای عمل کنند و رفع موانع واحدهای صنعتی و تولیدی استان با جدیت دنبال شود.
زندیهوکیلی با اشاره به اهمیت تسهیل سرمایهگذاری در بخش تولید خاطرنشان کرد: تحقق توسعه صنعتی بدون توجه به سرمایهگذاری امکانپذیر نیست و این موضوع از موارد مهمی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد، اما در کنار این مسئله قطعا باید به هدف گذاری صحیح برای جلوگیری از هدر رفت سرمایهگذاری توجه شود.
وی همچنین بر ضرورت همکاری بانکها در رفع مشکلات واحدهای تولیدی تأکید کرد و گفت: اقدامات متعددی برای تقویت این همکاری در استان انجام شده است و قطعا این همکاری به رفع برخی از مشکلات تولیدکنندگان کمک میکند.
زندیهوکیلی تصریح کرد: بررسی مشکلات صنایع باید در سریعترین زمان ممکن انجام شود تا واحدهای تولیدی بتوانند با ظرفیت کامل فعالیت کرده و نقش خود را در توسعه اقتصادی استان ایفا کنند.