با آغاز عملیات اجرایی منطقه ویژه آی تی در زرین‌شهر، مسیر توسعه صنعتی استان اصفهان به سمت صنایع پاک، دانش‌بنیان و کربن‌صفر تغییر می کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ استاندار اصفهان ظهر جمعه در حاشیه آئین کلنگ‌زنی منطقه ویژه هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات زرین‌شهر گفت: امروز با حضور نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، عملیات اجرایی نخستین منطقه ویژه هوش مصنوعی کشور با مشارکت بخش خصوصی در زرین‌شهر آغاز می‌شود؛ طرحی که می‌تواند نقطه عطفی در مسیر توسعه فناوری‌های نوین ایران باشد.

مهدی جمالی نژاد با اشاره به تجربه موفق شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان افزود: همان‌گونه که این شهرک در دهه ۸۰ برای نخستین‌بار در کشور راه اندازی شد و بعد‌ها به الگویی ملی تبدیل شد، منطقه ویژه هوش مصنوعی زرین‌شهر نیز می‌تواند الگویی الهام‌بخش برای دیگر استان‌ها باشد و جایگاه علمی و فناورانه کشور را ارتقا دهد.

وی با بیان اینکه توسعه هوش مصنوعی امروز در صدر اولویت‌های کلان کشور قرار دارد، گفت: این حوزه از دغدغه‌های جدی مقام معظم رهبری، رئیس‌جمهور و مجموعه دولت است و راه‌اندازی این منطقه ظرفیت آن را دارد که دستاورد‌های فناورانه خود را به سطح ملی گسترش دهد.

استاندار اصفهان ادامه داد: منطقه ویژه هوش مصنوعی زرین‌شهر می‌تواند به‌عنوان موتور محرک طرح‌های دانش‌بنیان عمل کرده و زمینه اتصال نخبگان، شرکت‌های فناور و سرمایه‌گذاران را فراهم کند.

جمالی‌نژاد با اشاره به پیامد‌های مثبت زیست‌محیطی این طرح برای استان گفت: اصفهان سال‌هاست با تبعات صنایع آلاینده دست‌وپنجه نرم می‌کند و توسعه صنایع نوین، پاک و کربن‌صفر مانند هوش مصنوعی می‌تواند راهکاری مؤثر برای کاهش فشار‌های زیست‌محیطی و بهبود کیفیت زندگی در استان باشد.

وی ادامه داد: این نوع صنایع قابلیت تکثیر در نقاط مختلف استان را دارند و می‌توانند بدون آسیب به محیط‌زیست، اشتغال پایدار، خلق ثروت و تحول اقتصادی را برای اصفهان و کشور به همراه داشته باشند.