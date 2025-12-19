تعطیلی مدارس و دانشگاهها به دلیل شیوع آنفلوآنزا و شرایط جوی
استاندار کهگیلویه و بویراحمد تعطیلی مدارس و همچنین ساعت کاری ادارات را اعلام کرد.
استاندار افزود: سایر مدارس و دانشگاهها فقط فردا شنبه تعطیل و مادران شاغل در ادارات طی این مدت دورکار هستند.
وی همچنین با اشاره به هشدار هواشناسی مبنی بر کاهش ۷ تا ۱۰ درجهای دمای هوا و یخبندان افزود: از روز شنبه تا دوشنبه ساعات کاری ادارات به دلیل یخبندان ۹ صبح خواهد بود.
وی تصریح کرد: همچنین ساعت بازگشایی مدارس متوسطه اول و دوم روزهای یکشنبه و دوشنبه ۹ صبح میباشد.