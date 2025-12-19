فرماندار مهریز: محور مهریز – تنگ چنار (مسیر شیرازی) به دلیل لغزندگی شدید جاده و برودت هوا مسدود شده است و تردد در این مسیر و سایر مناطق ییلاقی شهرستان خطرناک و ناممکن است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، عسکرزاده با اشاره به شرایط نامساعد جوی در شهرستان گفت: محور مهریز – تنگ چنار (مسیر شیرازی) به دلیل لغزندگی شدید جاده و برودت هوا مسدود شده است و تردد در این مسیر و سایر مناطق ییلاقی شهرستان خطرناک و ناممکن است.

وی با تاکید بر اهمیت رعایت ایمنی، افزود: از شهروندان و رانندگان خواسته می‌شود تا تا اطلاع ثانوی از هرگونه تردد غیرضروری در شهرستان و مسیر‌های ییلاقی خودداری کنند و هشدار‌های پلیس راه و عوامل راهداری را جدی بگیرند.

با توجه به شرایط جوی نامساعد، لغزندگی شدید جاده‌ها و سرمای شدید هوا، احتمال بروز حوادث در این مسیر‌ها بسیار بالا است. رانندگان موظف هستند:

از تردد در محور مهریز – تنگ چنار و دیگر مسیر‌های ییلاقی شهرستان خودداری کنند.

از تلاش برای عبور از مسیر‌های مسدود یا فرعی پرهیز نمایند.

توصیه‌ها و هشدار‌های عوامل راهداری و پلیس راه را به دقت رعایت کنند.

فرماندار مهریز تاکید کرد که حفظ جان شهروندان در اولویت است و هرگونه تردد غیرضروری در شرایط کنونی می‌تواند مخاطره‌آمیز باشد.