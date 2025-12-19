پخش زنده
امروز: -
با آغاز موجهای سرما و بارشهای گسترده برف در مناطق مختلف کشور، حیاتوحش ایران روزهای دشواری را پشت سر میگذارد؛ روزهایی که تأمین غذا، یافتن پناهگاه و حتی جابهجایی ساده، به چالشی جدی برای بسیاری از گونهها تبدیل میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما بارش برف، اگرچه رحمت الهی و نویدبخش احیای طبیعت است، اما در ارتفاعات و زیستگاههای کوهستانی، دسترسی حیوانات وحشی به منابع غذایی را بهشدت محدود میکند. گونههایی مانند کل و بز، قوچ و میش، خرس قهوهای و حتی گوشتخوارانی همچون گرگ و پلنگ، ناچار میشوند برای بقا از ارتفاعات پایین آمده و تا دامنه کوهها، حاشیه باغها و مزارع کشاورزی پیش بیایند.
در چنین شرایطی، حیوانات وحشی برای بقا ناچارند از ارتفاعات پایین بیایند؛ کل و بز، قوچ و میش، خرس قهوهای و حتی گوشتخوارانی مانند گرگ و پلنگ، مسیر دامنهها را در پیش میگیرند و گاه تا حاشیه باغها، مزارع و سکونتگاههای انسانی پیش میآیند.
کارشناسان محیطزیست تأکید میکنند مشاهده حیاتوحش در نزدیکی روستاها و شهرها در روزهای برفی پدیدهای طبیعی است. بستهشدن مسیرهای تغذیهای در ارتفاعات و کاهش منابع غذایی، گونهها را به مناطق کمبرفتر سوق میدهد؛ واقعیتی که اگر با آگاهی و آرامش همراه شود، میتواند بدون تعارض مدیریت شود.
در استان سمنان، اجرای برنامههای توزیع علوفه در زیستگاههای اطراف شاهرود، نمونهای از مدیریت حمایتی در روزهای سرد بوده است؛ اقدامی که به کاهش فشار بر گونههای جانوری و جلوگیری از تلفات زمستانی کمک کرده است.
همزمان در استان کهگیلویه و بویراحمد، با هشدارهای هواشناسی درباره ورود سامانهای قدرتمند برفگیر، ادارهکل حفاظت محیطزیست استان از مردم خواست در این روزهای سخت، «میزبانان خوبی برای حیاتوحش» باشند.
عبدال دیانتینسب، مدیرکل حفاظت محیطزیست استان، با اشاره به انباشت برف در ارتفاعات، تأکید کرد که گونههایی مانند کل، بز، پلنگ، خرس، گرگ و گراز برای یافتن غذا و پناهگاه به حاشیه باغها و مناطق مسکونی نزدیک میشوند و این رفتار، بخشی از چرخه طبیعی بقاست که نیازمند صبر، درک و مهربانی مردم است.
در خراسان رضوی هم، مدیرکل حفاظت محیطزیست استان با اشاره به برفگیر شدن بخش زیادی از زیستگاهها، از افزایش مشاهده حیاتوحش در مناطق پاییندست خبر داد و از همراهی مردم و تلاش محیطبانان قدردانی کرد.
سعید محمودی با تأکید بر اینکه زمستان، حساسترین فصل حفاظت از حیاتوحش است، گفت: در این ایام، مأموریت محیطبانان دشوارتر میشود و حفاظت از گونههای جانوری نیازمند حضور مستمر، آمادگی و تلاش مضاعف است؛ تلاشی که ارزش و جایگاه محیطبانان را بیش از پیش نمایان میکند.
وی با قدردانی از حساسیت و دلسوزی مردم استان افزود: همراهی شهروندان، روستاییان و رانندگان در مواجهه با حضور حیاتوحش در اطراف باغها، مزارع و مسیرهای تردد، نقش تعیینکنندهای در کاهش تعارضها دارد. آرامش، پرهیز از اقدامات شتابزده و اطلاعرسانی به نیروهای تخصصی، مهمترین کمک مردم در این روزهاست.
کارشناسان تأکید دارند هرگونه علوفهدهی یا غذادهی به حیاتوحش باید صرفاً با هماهنگی محیطبانان انجام شود تا ضمن کمک مؤثر، تعادل طبیعی زیستگاهها نیز حفظ شود. همچنین سامانه ۱۵۴۰ بهصورت شبانهروزی آماده دریافت گزارشهای مردمی درباره حیاتوحش آسیبدیده، تخلفات شکار و صید و تخریب محیطزیست است.
زمستان هر سال از راه میرسد، اما آنچه سرنوشت حیاتوحش را رقم میزند، میزان همدلی و مسئولیتپذیری ماست. کنار تلاش بیوقفه محیطبانان، آگاهی و همراهی مردم میتواند این فصل سخت را به زمستانی امنتر برای حیاتوحش ایران تبدیل کند؛ سکوت سفیدی که با مهربانی انسان، ادامه زندگی را زمزمه میکند.