تیم فوتبال پرسپولیس در دیداری تدارکاتی با نتیجه چهار بر صفر تیم عقاب را شکست داد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال پرسپولیس در جریان دیداری تدارکاتی ظهر امروز جمعه ۲۸ آذر در زمین شماره ۳ ورزشگاه آزادی به مصاف عقاب رفت و در نهایت این تیم را چهار بر صفر شکست داد.
برای پرسپولیس در این دیدار مرتضی پورعلیگنجی، محمد حسین صادقی، امیرحسین محمودی و علیرضا عنایتزاده گلزنی کردند.
از بین بازیکنان تیم بزرگسالان پرسپولیس امید عالیشاه، علیرضا عنایتزاده، مرتضی پورعلیگنجی، علیرضا هماییفرد، محمد حسین صادقی، سهیل صحرایی، امیرحسین محمودی و یاسین سلمانی در ترکیب ابتدایی حضور داشتند و اوسمار وی را برای تکمیل تیمش در این دیدار چند بازیکن رده امید هم استفاده کرده بود.
طبق برنامه بازیکنانی که دیروز (پنجشنبه) در دیدار برابر تراکتور به میدان رفته بودند ریکاوری کردند.