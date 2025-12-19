پخش زنده
مشاور علمی، فرهنگی و مدیریتی معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزاری نمایشگاه کتاب کرمان را مطالبه اهل فرهنگ این استان در دیدار با وزیر فرهنگ مطرح کرد و گفت: برنامهریزی ما این است که تا پایان سال، حداقل در ۱۰ استان دیگر نیز نمایشگاه کتاب استانی برگزار شود و بدون شک این روند در سال آینده با قوت بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ ایوب دهقانکار، مشاور علمی، فرهنگی و مدیریتی معاون امور فرهنگی صبح پنجشنبه در مراسم افتتاح نمایشگاه کتاب کرمان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در سفر هفته دولت که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به نمایندگی از ریاست محترم جمهور به کرمان سفر. کرده بودند، مطالباتی از سوی اصحاب فرهنگ و هنر مطرح شد که از مهمترین آنها برگزاری نمایشگاه کتاب استان کرمان بود.
وی ادامه داد: در پاسخ به این مطالبه، وزیر محترم دستور دادند که معاونت امور فرهنگی در برپایی نمایشگاه کتاب کرمان اهتمام جدی داشته باشد و خوشبختانه ظرف چند ماه از صدور این دستور و با تاکید معاون محترم امور فرهنگی شاهد برپایی اولین نمایشگاه کتاب استان کرمان در دولت چهاردهم هستیم.
مشاور علمی، فرهنگی و مدیریتی معاون امور فرهنگی در توضیح اهداف برگزاری نمایشگاههای استانی گفت: تحقق عدالت فرهنگی و توسعه ظرفیتهای فرهنگ و هنر در استانها، یکی از کلان برنامههای وزارت فرهنگ است و در حوزه کتاب و نشر، نمایشگاههای استانی یکی از مصادیق مهم آن بهشمار میرود.
دهقانکار ادامه داد: از نیمه دوم سال ۱۴۰۴ برگزاری نمایشگاههای استانی را آغاز کردهایم و استان کرمان جزو نخستین استانهایی است که میزبان این رویداد شده است. برنامهریزی ما این است که تا پایان سال، حداقل در ۱۰ استان دیگر نیز نمایشگاه کتاب استانی برگزار شود و بدون شک این روند در سال آینده با قوت بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد.
وی با اشاره به استقبال مردمی از نمایشگاه کتاب کرمان بیان کرد: یکی از اتفاقات دلنشین این دوره، افتتاح نمایشگاه توسط مردم بود. حضور اقشار مختلف، چهرههای فرهنگی و علاقهمندان کتاب در همان ساعات ابتدایی برای ما بسیار امیدبخش است و نشاندهنده علاقه مردم کرمان به کتاب و دانایی است.
در ادامه برنامههای نخستین روز نمایشگاه، دهقانکار با ناشران استان کرمان دیدار و گفتوگو کرد و در جریان مسائل مختلف نشر کتاب در کرمان قرار گرفت.