سپاهان مقتدرانه از گروه E لیگ آیندگان هندبال مردان کشور صعود کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ دور برگشت از مرحله اول سومین دوره لیگ آیندگان هندبال پسران باشگاههای کشور در گروه E رقابتها از ۲۵ تا ۲۸ آذر به میزبانی قزوین برگزار شد.
زردپوشان دیار زایندهرود که تمامی مسابقات دور رفت را با پیروزی پشت سر گذاشته بودند در دور برگشت نیز ترک عادت نکردند و با کسب ۴ برد دیگر مقتدرانه به مرحله بعدی راه یافتند.
سپاهانیها در این دور از رقابتها به ترتیب و با نتایج ۲۷ بر ۲۳، ۲۶ بر ۱۲، ۲۵ بر ۱۵ و ۲۷ بر ۱۳ از سد تیمهای ستارگان قزوین، هپکو اراک، امید کرمان و آیندهسازان الشتر گذشتند.
دانیال میرحسینی، محمدحسین کمالی، محمدحسین مهتری، صالح عرشی، فرزاد مسیبی، محسن قاسمی، محمدپویا پروهان، شهراد برخورداری، امیرعلی محقق فروشانی، علی غیور، محمد جواد امیریوسفی، رسول هاشمی، امیرحسین الماسی، سهیل کیانی، ابوالفضل مالامیر، علیرضا قربانی و صالح حسه بازیکنان سپاهان در این رقابتها هستند.
محمدرضا برهانی (مدیر)، رسول کشانی (سرمربی)، پرویز احسانی (مربی)، مهدی رهبری (مدیر فنی)، محمد نیکنام (مربی دروازهبان)، مهدی پریشانی (آنالیزور) و سجاد کیانارثی (پشتیبانی) کادر تیم سپاهان را تشکیل میدهند.