تیم میلان مهاباد با کسب ۵ پیروزی در مسابقات فوتبال زیر ۱۸ سال استان به فینال این رقابتها صعود کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ تیم فوتبال میلان مهاباد امروز در ورزشگاه آزادی این شهر با پیروزی ۲ بر یک مقابل تیم شمس خوی، جواز حضور در فینال لیگ جوانان استان را به دست آورد.
جوانان مهابادی در این رقابتها در هر پنج بازی، به پیروزی دست یافتند و با ۱۹ گل زده و ۴ گل خورده عملکرد خوبی از خود برجای گذاشتند.
تاریخ برگزاری دیدار نهایی لیگ جوانان استان آذربایجان غربی فعلا مشخص نیست و متعاقبا اعلام خواهد شد.