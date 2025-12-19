به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ تیم فوتبال میلان مهاباد امروز در ورزشگاه آزادی این شهر با پیروزی ۲ بر یک مقابل تیم شمس خوی، جواز حضور در فینال لیگ جوانان استان را به دست آورد.

جوانان مهابادی در این رقابت‌ها در هر پنج بازی، به پیروزی دست یافتند و با ۱۹ گل زده و ۴ گل خورده عملکرد خوبی از خود برجای گذاشتند.

تاریخ برگزاری دیدار نهایی لیگ جوانان استان آذربایجان غربی فعلا مشخص نیست و متعاقبا اعلام خواهد شد.