

به گزارش



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ حسین علیزاده محیط‌بان مازندرانی تصاویری از گله بزرگ کل و بز وحشی در منطقه حفاظت شده البرز مرکزی شمالی چالوس ثبت کرد، گونه‌ای با گستره زیستی در اروپا و آسیا و خاورمیانه که در مناطق چهارگانه محیط زیست مازندران شامل پارک ملی، اثر طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده مشاهده می‌شود

اگرچه آمار دقیقی از تعداد کل و بز‌های وحشی در مازندران وجود ندارد، اما ثبت تصاویر کل و بز در مناطق مختلف جنگلی نشان می‌دهد وضعیت و شرایط زندگی این گونه جانوری خوب است.





کل‌وبز‌ها معمولاً در گله‌های بزرگ زندگی می‌کنند که تعداد آنها گاهی به ۵۰۰ رأس هم می‌رسد.



