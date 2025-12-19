سلاطین مناطق صعب العبور در یک قاب
محیط بان مازندران تصویری از یک گله بزرگ کل و بز در منطقه حفاظت شده البرز مرکزی ثبت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ حسین علیزاده محیطبان مازندرانی تصاویری از گله بزرگ کل و بز وحشی در منطقه حفاظت شده البرز مرکزی شمالی چالوس ثبت کرد، گونهای با گستره زیستی در اروپا و آسیا و خاورمیانه که در مناطق چهارگانه محیط زیست مازندران شامل پارک ملی، اثر طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده مشاهده میشود
اگرچه آمار دقیقی از تعداد کل و بزهای وحشی در مازندران وجود ندارد، اما ثبت تصاویر کل و بز در مناطق مختلف جنگلی نشان میدهد وضعیت و شرایط زندگی این گونه جانوری خوب است.
کلوبزها معمولاً در گلههای بزرگ زندگی میکنند که تعداد آنها گاهی به ۵۰۰ رأس هم میرسد.
منطقه حفاظت شده البرز مرکزی با ۳۹۸ هزار و ۸۲۶ هکتار زیستگاه ۴۸ گونه پستاندار از جمله مرال، خرس قهوهای، کل و بز، پلنگ، گرگ و گربه وحشی، ۱۵۶ گونه پرنده از جمله عقاب طلایی، کبک دری و شاهین، ۲۶ گونه خزنده از جمله افعی قفقازی، افعی البرزی، مار جعفری، ۷ گونه دوزیست و ۱۷ گونه ماهی است.