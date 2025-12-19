پخش زنده
مراسم رونمایی از کتاب «نصایح شاهرخی» دوشنبه ۱ دی ۱۴۰۴، ساعت ۱۰ تا ۱۲، در مرکز همایشهای بینالمللی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در این نشست که به همت سازمان و با همکاری مرکز پژوهشی میراث مکتوب برگزار میشود، غلامرضا امیرخانی، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و مصحح کتاب، محمدرضا ابویی مهریزی، عضو هیئت علمی دانشگاه بینالمللی اهل بیت، عبدالرسول خیراندیش، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز، داریوش رحمانیان، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، منصور صفتگُل، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و عباس منوچهری، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس به ایراد سخنرانی میپردازند.
«نصایح شاهرخی» اندرزنامهای سیاسی ـ دینی از جلال قائنی، فقیه قرن نهم هجری، و منبعی ارزشمند برای شناخت اوضاع اجتماعی، اقتصادی و مذهبی خراسان در عصر تیموریان است؛ این اثر تألیف جلال بن محمد قائنی است که با تصحیح و تحقیق غلامرضا امیرخانی از سوی مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب چاپ و منتشر شده است.