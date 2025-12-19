پخش زنده
امروز: -
ساختمان تازه تأسیس بخشداری لوشان با حضور استاندار گیلان افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، ساختمان تازه تأسیس بخشداری لوشان، با حضور استاندار گیلان، نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، به بهرهبرداری رسید
هادی حقشناس در آیین افتتاح این ساختمان با اشاره به اهمیت تقویت زیرساختهای اداری در مناطق مختلف استان، اظهار کرد: توسعه متوازن و ارتقای سطح خدماترسانی به مردم، از اولویتهای اصلی دولت در گیلان است و بهرهبرداری از ساختمان بخشداری لوشان در همین راستا انجام شده است.
وی با بیان اینکه ایجاد فضاهای اداری استاندارد نقش مؤثری در تسریع امور و پاسخگویی بهتر به مطالبات مردم دارد، افزود: استقرار بخشداری در ساختمان مستقل و مجهز، زمینه بهبود هماهنگی بین دستگاههای اجرایی و افزایش رضایتمندی شهروندان را فراهم میکند.
استاندار گیلان همچنین با تأکید بر لزوم توجه ویژه به ظرفیتها و نیازهای بخش لوشان، خاطرنشان کرد: دولت چهاردهم با نگاه عدالتمحور، پیگیر ارتقای شاخصهای توسعه در تمامی مناطق استان بهویژه مناطق کمتر برخوردار است.